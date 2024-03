Camilo Torres venció 4-1 a CIME de Sabana de Torres

Con la competencias de fútbol y fútbol de salón iniciaron ayer los Juegos Intercolegiados en su fase provincial. Las justas deportivas se extenderán hasta la noche del viernes cuando finalicen los partidos de baloncesto y voleibol.

Los campeones de estas justas deberán disputar la Departamental de los Juegos en el Municipio de Mogotes desde el 11 de agosto en adelante. (Foto: Edgar Pernet/VANGUARDIA LIBERAL )

Un contundente 4-1 fue el resultado del primer juego que se disputó en los Juegos Intercolegiados Provinciales.

Fútbol fue la disciplina encargada de abrir la segunda fase de las justas que son promovidas por Coldeportes bajo el nombre de Supérate.

Camilo Torres, de Barrancabermeja, y Colegio Integrado Madre de la Esperanza (CIME), de Sabana de Torres, fueron los protagonistas del inicio de la etapa provincial.

El juego comenzó con una anotación a favor para CIME que se fue arriba en el marcador a pocos minutos de iniciado el primer tiempo.

Sin embargo, Camilo Torres logró igualar el tanto antes de finalizar el primer tiempo con un empate que dejaba con opciones a ambas escuadras.

En la segunda mitad del juego se inició una lluvia de goles por parte del Camilo Torres que tomó fuera de los tres palos al arquero sabanero, a los veinte minutos de iniciado el juego llegó el segundo del conjunto petrolero.

Cuando faltaban tan solo quince minutos llegó un nuevo gol para un marcador de 3-1 y solo cinco minutos después llegó el cuarto tanto que sentenció el marcador a 4-1, dejando con muy poca posibilidades de avanzar a la siguiente fase de los Juegos Intercolegiados Provinciales a CIME, de Sabana de Torres.

Los partidos de fútbol de la rama femenina y masculina se extendieron hasta cerca de las 6:00 de la tarde y continuarán hoy en la cancha del barrio La Floresta a partir de las 8:00 de la mañana.

Baloncesto

26 de Marzo vs. Pozo 4 (Af)



Magdalena M. vs Sra. de la Paz



Camilo Torres vs. Candelaria (Af)



Integrado vs. Camilo Torres (Bf)



Candelaria vs. Camilo Torres



26 de Marzo vs. Candelaria (Af)



Pozo 4 vs. Camilo Torres (Af)



26 de Marzo vs. Integrado (Bf)



Rosario vs. Candelaria (Bm)





Fútbol

CIME vs. Jose María (Am)



C. Torres vs. Santo Tomás (Am)



I.T.S.I vs. San José Araujo (Af)



C. Torres vs. Candelaria (Bm)



M. Medio vs. San José (Bm)



I.T.S.I vs. ITES (Bm





Fútbol de salón

CIME vs. José María (f)



C. Torres vs. Centenario (f)



ITES vs. La India (m)



CASD vs. La Paz (m)



Islanda vs. Candelaria (f)



CIME vs. Miralindo (m)



D. Hernández vs. P. Sogamoso



Miguel A. Caro vs San Luis Gonzaga (m)





Voleibol

N. Generación vs. Carare (Af) Carare vs. CIME (Am)



CIME vs. Sagrado Corazón (Bm)



Luis López vs. Carare (Bm)



ITSC vs. Carare (Bf)



N. Generación vs. Carare (Af)



N. Generación vs. Carare (Am)



ITSC vs. Carare (BF)



CIME vs. Carare (Bm)



Luis López vs. Sagrado Corazón (Bm)





¿Cuáles fueron las fortalezas que encontró en el rival?

Wilson Córdoba



DT CIME



“Nos encontramos con un equipo fuerte, que tiene jugadores de una talla grande que parecen de más edad de la permitida”.



Stward Blanco



Jugador



CIME



Es un rival que tiene pases muy exactos, que se conocen muy bien y que contaban con la ventaja de manejar la temperatura de la cancha.



Jairo Yates



DT Camilo Torres



El equipo de CIME es un equipo que tiene mucha técnica, es fuerte, pero afortunadamente logramos quedarnos con la victoria”.



Andrés Díaz



Jugador



Camilo Torres



Fue un equipo fuerte que nos dificultó mucho en el primer tiempo pero que por fortuna logramos superar quedarnos con los puntos.