Empresas reclaman a Impala pago de deuda por servicios

Mientras que representantes de un grupo de empresas y proveedores le reclaman a Impala pago de deudas por servicios prestados, la compañía, que construye el puerto de carga en Barrancabermeja sobre el río Magdalena, asegura que contractualmente no tiene ninguna deuda.

Mientras Impala destaca que ya inició operaciones tempranas y que moviliza diariamente por el río Magdalena más de 20.000 barriles de hidrocarburos, representantes de un grupo de empresas y proveedores le reclaman pago de deudas por servicios prestados.

Un grupo de empresas subcontratistas y proveedores barranqueños y de la región reclaman a Impala el pago de deuda por servicios prestados durante los trabajos del puerto fluvial de carga que se construye en Barrancabermeja sobre el río Magdalena.

Javier Caro y Jaime Buendía son los propietarios de las empresas Servitécnica Ltda. y Transporte Buendía Ltda., quienes expresaron su descontento que se suma a otros proveedores del Consorcio Magdalena al servicio de Impala. Denunciaron que Impala les adeuda millones.

“Denunciamos que Impala nos adeuda más de $500 millones por unos trabajos que se hicieron en el puerto multimodal que se está trabajando actualmente. Nosotros terminamos desde febrero o marzo y no hemos tenido desde entonces ninguna comunicación con ellos. Ellos a través de una firma de Bogotá ingresaron a Barrancabermeja y nos contrataron, y actualmente a todos los contratistas nos están adeudando más de $7.000 millones”, afirmó Javier Caro.

Aseguró que los trabajos adelantados se dieron en la ejecución de la puesta en marcha de las operaciones tempranas del puerto y cuyo muelle ya está en servicio.

“Estamos muy preocupados y afectados porque Impala le debe a (la firma) PIL más de $9.000 millones, y a nosotros en particular porque nos deben una cartera de $220 millones. PIL es una empresa que entró con Impala, que para poder entrar a Colombia entró con Metrón, y Metrón a través de PIL fue la que elaboró los diseños básicos del puerto que se está ejecutando en estos momentos en Barrancabermeja. Nadie responde, son muy herméticos y no tenemos con quien quejarnos. La Cámara de Comercio, por ejemplo, dice que no tiene nada que ver con la situación”, señaló por su parte Jaime Buendía.

Responde Impala

Vanguardia Liberal consultó a Impala, que aseguró estar al día en sus pagos al Consorcio Magdalena, conformado ‎por las empresas PIL ‎y Metron.

“Contractualmente no tenemos ninguna deuda pendiente con ninguna de estas empresas”, afirmó Impala.