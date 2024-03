La verdad va a salir a flote: Alcalde de Yondó

El alcalde Wilfrido Uzuriaga Aponzá dijo que la investigación en su contra obedece a un complot político y que, incluso, antes de su regreso se estaban fraguando convenios con contratistas ante la posibilidad de que se nombrara un alcalde encargado, de entre una terna que debía ser seleccionada por la Gobernación de Antioquia.

Desde el aeropuerto Yariguíes hasta el casco urbano de Yondó, el alcalde Wilfrido Uzuriaga Aponzá era esperado ayer en la mañana por cientos de simpatizantes desde la terminal aérea, pasando por el puente Guillermo Gaviria hasta llegar al parque principal del municipio. (Foto: Edgar Pernett/VANGUARDIA LIBERAL)

Un recibimiento triunfal fue el que tuvo ayer el alcalde de Yondó, Wilfrido Uzuriaga Aponzá, al retornar al municipio luego de permanecer tres meses recluido en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Y es que varias caravanas con simpatizantes lo recibieron no solo en su municipio, sino desde el aeropuerto Yariguíes y el puente Guillermo Gaviria Correa. Al final todo se cerró con una eucaristía.

Aunque su permanencia en el cargo no es segura pues, como él mismo explicó, lo que se apeló fue la medida intramural y el proceso sigue en firme, miles de yondosinos celebraron su retorno.

“Apelé la medida de aseguramiento pero con esa apelación de que está el sustento, de que no quedan dudas que no tengo ningún tipo de culpabilidad”, dijo el mandatario ayer a Vanguardia Liberal.

El mandatario reiteró que la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra fue motivada por un complot político, que tiene como objetivo quedarse con el poder del municipio antioqueño.

“Llegó a pasar que personas que creían hacer la terna estaban invitando a contratistas para que los apoyaran con dinero porque iban a ser los alcaldes encargados. Entonces esta investigación es una razón lógica para sacarme del camino y poder llegar al poder”, acotó.

Sin embargo, dijo que por ahora no presentará denuncias contra los supuestos responsables de su reclusión, pues planea terminar el proceso en la Administración Municipal.

“Yo creo que siempre va a quedar haciendo falta y esto es un desarrollo continuo de procesos de cada cuatro años. Nuestro Plan de Desarrollo ya se cumplió pero quedan unas obras que no las voy a decir porque el error que he cometido es decir antes y esa oposición para que no se hagan las cosas por la comunidad. Hay que ser más inteligente y se van a sorprender con lo que van a ver estos cuatro meses”.

SIN AFECTACIÓN

Para el concejal de Yondó Hidaldo Zabala la ausencia del Alcalde no frenó ningún proyecto de relevancia para el municipio.



“Se siguieron presentando propuestas al Concejo y ninguna obra se frenó. Todo político tiene sus enemigos, pero creo que la salida del Alcalde de la cárcel le dejó la boca callada a más de uno”, dijo el líder.



Varios miembros del concejo de Yondó acompañaron al mandatario al recibimiento en la localidad.