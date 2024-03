Interescolares, en acción desde hoy en Aguas Claras

Cuatro disciplinas de conjunto dan apertura a los Juegos Interescolares hoy en la cancha del barrio Aguas Claras.

Compartir

Las justas se inician con cinco partidos de baloncesto y tres de fútbol, ambas disciplinas en Aguas Claras.

“Estos son espacios de competencia en los que los niños puede desarrollar habilidades deportivas, por eso es importante que los colegios se vinculen y abran estos espacios”, explicó Oswaldo Pájaro, coordinador de los Juegos Interescolares.

Las competencias se extenderán hasta el 16 de octubre cuando se disputen las finales.

“Es importante que los niños se sientan incluidos y acompañados de ahí lo importante que los compañeros y padres de familia los acompañen”, agregó Oswaldo Pájaro.

El miércoles se disparatarán los partidos de voleibol a partir de las 2:00 de la tarde, indicaron los organzadores de estos encuentros deportivos.

Programación

Canchas de Aguas Claras



Fútbol



10:00 a.m.



Camilo Torres vs La Floresta



3:00 p.m.



E. Antonio Nariño vs ITSC



4:00 p.m.



C. El Rosario vs I.E Infantas



(Todos son equipos masculinos)



Baloncesto



9:00 a.m.



C. El Rosario vs I.E Infantas



(Femenino)



10:00 a.m.



Camilo Torres vs El Castillo



(Masculino)



3:00 p.m.



ITSI vs Chester Palmer



(Femenino)



4:00 p.m.



C. El Rosario vs La Floresta



(Masculino)



5:00 p.m.



Antonia Santos vs Pierre



(Femenino).