Capturan a seis personas por homicidio de desmovilizado

El domingo en la noche un hombre de 32 años de edad fue asesinado en zona urbana del municipio de Yondó Antioquia. Por este hecho fueron capturadas seis personas, entre ellas un defensor de Derechos Humanos y su escolta. Los hechos ocurrieron en un establecimiento abierto al público.

En este establecimiento abierto al público ocurrió el hecho violento que dejó sin vida a un desmovilizado de las Farc. Autoridades de Policía y unidades del CTI llegaron hasta la zona para inspeccionar el lugar y el cadáver. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

En este establecimiento abierto al público ocurrió el hecho violento que dejó sin vida a un desmovilizado de las Farc. Autoridades de Policía y unidades del CTI llegaron hasta la zona para inspeccionar el lugar y el cadáver. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Sorprendida se encuentra la comunidad de la región del Magdalena Medio por el hecho que se registró en la noche del domingo en el municipio de Yondó (Antioquia).

En zona urbana de dicha localidad, un hombre identificado como Juan Ángel Ladino Guarumo fue asesinado tras recibir dos impactos de bala en la cabeza cuando se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, ubicado en el barrio El Prado. Lo sorprendente de este caso es que en el homicidio está involucrado un líder defensor de los Derechos Humanos del nordeste antioqueño.

¿Qué pasó?

Hacia las 10:00 de la noche del domingo, dos impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de 32 años de edad, en un establecimiento abierto al público. Las primeras versiones indican que este caso de homicidio se habría registrado por un hecho de intolerancia, pues al parecer el hombre que resultó muerto habría tenido alguna discusión con las seis personas que arribaron en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

El escolta del defensor de Derechos Humanos en el nordeste antioqueño es la persona señalada de haber disparado contra la humanidad del ciudadano residente en esta zona del país.

Sin embargo, luego de ocurrido el hecho, las personas señaladas por las autoridades no se encontraban en el lugar al momento de la inspección al cadáver, pero por pistas e información de testigos minutos más tarde fueron capturados.

Momento de la captura

Las autoridades lograron dar con los presuntos responsables del asesinato de Juan Ángel Ladino Guarumo luego de que unidades de la Policía se encontraron con una camioneta, de placas MKO 663, accidentada a un costado de la vida.

Es así como las autoridades inician con las investigaciones y a verificar la información suministrada por los testigos del hecho.

“Se inicia la persecución por parte del personal de Yondó, nos desplazamos también de acá hacia allá y al llegar a cierto sitio nos encontramos una camioneta volcada. Nos llama la atención este vehículo porque según las informaciones suministradas por algunas personas, decían que posiblemente este vehículo podría estar vinculado en el caso del homicidio y efectivamente nosotros hacemos nuestro procedimiento”, dijo el comandante operativo de la Policía, teniente coronel Florilo Cuesta.

Indican las autoridades que estas personas al tratar de huir, luego de ocurrido el hecho, se salieron de la vía en el kilómetro 5 de la vía Yondó – Barrancabermeja, por lo que fueron remitidos al hospital para ser valorados.

Por este caso serán judicializados cuatro hombres y dos mujeres, entre ellos se encuentra el defensor de Derechos Humanos y dirigente campesino de la asociación Cahucopana, Carlos Arturo Morales Mayorga de 28 años, y su escolta, Juan Guillermo Rojo Meneses, de 42 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo pistola. Las otras personas serían familiares del protegido.

Quién era la víctima

Según la información entregada por las autoridades de Policía, la persona asesinada recibía el nombre de Juan Ángel Ladino Guarumo, de 32 años y era desmovilizado del frente Raúl Eduardo Mahecha de las Farc.



Esta persona se habría desmovilizado de este grupo guerrillero en el año 2012. Por ahora las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las verdaderas causas de la muerte de este hombre.



Esta persona es oriunda de Barrancabermeja, según información del ente investigador.



“Esperamos que pronto se esclarezca este hecho, pues era una persona desmovilizada pero también tenía sus derechos”, manifestó el teniente coronel Cuesta.





... así ocurrió

...en la noche del domingo la víctima de este homicidio llegó a un establecimiento público de Yondó, al parecer a departir con algunas amistades.



...después de las 9:00 de la noche habrían arribado al lugar, en una camioneta, las seis personas sindicadas de participar en este hecho violento.



...a las 9:55 de la noche se reportó a las autoridades de Policía sobre el homicidio ocurrido en dicho establecimiento público.



...segundos después los seis sindicados habrían huido del lugar de los hechos.



....hacia las 10:10 las autoridades encontraron en el kilómetro 5 de la vía Yondó - Barrancabermeja una camioneta volcada con características suministradas por la comunidad.



....después de las 10:30 de la noche los sindicados fueron trasladados en condición de capturados al hospital por parte de Bomberos Voluntarios.





Abogada de los sindicados

Ante este hecho ocurrido en la noche de domingo en el vecino municipio, Vanguardia Liberal se contactó con Ángela Higuera, abogada defensora de las personas señaladas de cometer este homicidio, quien manifestó que “por ahora no está autorizada para rendir declaraciones a los medios de comunicación. Hasta ahora se van a hacer las primeras audiencias entonces hasta el momento no se van a entregar declaraciones. Hay que decir que se mantiene intacta la presunción de inocencia de cada una de las personas que presuntamente están vinculando”. Al cierre de esta edición no se había realizado la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.