Luis López demostró su poderío en voleibol

Durante el inicio de la segunda semana de los Interescolares, el Colegio Luis López de Mesa demostró, una vez más, por qué es el favorito en voleibol de las justas Supérate.

El partido se cumplió ayer en la tarde en el Coliseo Luis Francisco Castellanos y tuvo como marcador un 2-0 a favor del Colegio Luis López de Mesa. (Foto: Edgar Pernett/VANGUARDIA LIBERAL )

El equipo masculino de esta institución venció 2 - 0 al colegio Chester Palmer en la tarde de ayer.

“Lo importante es que esto es un proceso formativo y la esencia de estos juegos es que cada uno de los niño pueda inclinarse y saber qué disciplina es la que quiere practicar”, manifestó Fabián A. Bello Montoya, profesor del Colegio Luis López de Mesa.

El partido tuvo buenos saques por parte de ambas escuadras, sin embargo la recepción fue una de las fallas que se hizo notoria durante el encuentro.

Pese a los repetitivos errores que cometieron los jugadores en el campo de juego, los entrenadores de ambos equipos coinciden en que todo es ganancia para ellos, pues esta es una forma de que los jugadores encuentren sus fallas en el campo de juego y trabajen en mejorarlas.

“Esto es un trabajo interesante, porque es necesario rescatar todos los deportes de conjunto. Además que ellos están iniciando su proceso formativo y esto les ayuda a que se metan en el cuento y tengas mayor experiencia”, expresó Jeder Banquez Julio, profesor del Chester Palmer.

De igual forma los entrenadores hicieron la invitación para que las instituciones que hacen parte de los juegos acudan a los partidos y aporte, así, a la formación deportiva de los niños.

Esta es la tercera victoria para Luis López de Mesa, lo que lo mantiene como uno de los favoritos para quedarse con el título de los Interescolares de esta disciplina.

Los partidos de voleibol se retomarán mañana 30 de octubre cuando el Colegio Camilo Torres se mida ante el Liceo Nueva Generación.

“En esta disciplina hemos tenido un desempeño positivo donde los deportistas y sus profesores han respondido de la mejor manera”, aseguró Oswaldo Pájaro, coordinador de los Juegos Interescolares Supérate.

Hoy se inician las competencias en deportes indivuduales.

Programación

Fútbol



29 de septiembre



4:15 p.m.



Antonio Nariño vs El Rosario



30 de septiembre



10:00 a.m



El Rosario vs ITSC



3:00 p.m.



Infantas vs Camilo Torres



4:15 p.m.



Floresta vs Antonio Nariño



Baloncesto



9:00 a.m



Palmer vs Antonia Santos



10:00 a.m.



Floresta vs Camilo Torres



3:00 p.m



Fermat vs Camilo Torres



4:00 p.m.



El Rosario vs Castillo





Programación de juegos Individuales

Natación



29 de septiembre



3.00 - 6:00 p.m. en las piscinas del Inderba.



Atletismo



30 de septiembre



8:00 a.m. a 12:00 md y 2:00 a 6:00 p.m. Estadio Daniel Villa Z.



Patinahe



1 de octubre



3:00 a 6:00 p.m. Patinódromo



Ajedrez y Tenis de Mesa



2 de octubre



8:00 a.m. a 12:00 md. Club Infantas.





¿Cómo creen que jugaron sus compañeros de equipo?

Nicolay Vaquero



Jugador



Chester Palmer



Nosotros jugamos bien, cometimos algunos errores pero creo que podemos mejorar, nos toca entrenar un poco más para ser mejores en los partidos que viene.



Tomas Armero



Jugador



Chester Palmer



“Nos sentimos muy bien en el partido, el otro equipo un poco mejor que nosotros, pero nosotros podemos mejorar y ganar los otros juegos”.



Juan Pérez



Jugador



Luis López



“Hicimos un buen equipo, esto es algo que nos gruta y nos entendemos bien cuando estamos en la cancha y estoy orgulloso de eso”.



Julián Sanabria



Jugador



Luis López



“Bien, creo que jugamos bien, fue un partido más o menos fácil, pudimos hacer los puntos nosotros primero y podemos decir que sí nos entendemos en la cancha cuando estamos jugando”.