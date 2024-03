Denuncian irregularidades en el Hospital de Zapatoca

Según las veedurías de salud del municipio la IPS Gestionar Bienestar, que opera el centro asistencial, ha incumplido cláusulas del contrato y ofrece mal servicio a los usuarios.

Veedurías de salud de Zapatoca denunciaron supuesto incumplimiento de contrato y prestación de servicio por parte del operador del Hospital Integrado La Merced. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Veedurías ciudadanas de salud del municipio de Zapatoca denunciaron incumplimiento en la prestación de servicios y de cláusulas del contrato de operación del Hospital Integrado La Merced.

La anterior administración Municipal celebró en 2011 un contrato de concesión con la IPS Gestionar Bienestar para operar el hospital por el término de 20 años, y los usuarios se quejan por la supuesta mala atención y poca inversión para mejorar la infraestructura hospitalaria.

Las veedurías aseguran que la IPS Gestionar Bienestar, que administra en concesión el hospital local, no ha cumplido con la instalación y puesta en funcionamiento del equipo de rayos X.

Manifiestan que la IPS no ha realizado la inversión suficiente para mejorar la infraestructura hospitalaria.

Además afirman las veedurías que la IPS no garantiza el personal necesario para cubrir los servicios en los puestos de salud de La Plazuela, Paloblanco, La Fuente, entre otros.

Señalaron que en el puesto de salud del corregimiento La Fuente, la IPS debe garantizar la realización de consulta externa como mínimo dos días a la semana.

Responde la IPS

El gerente de la IPS Gestionar Bienestar, Fabio René Rincón Navarro, le aseguró a Vanguardia Liberal que la institución cuenta con el personal adecuado para el nivel de complejidad del hospital, que es de primer nivel, ya que todo lo demás se maneja directamente en la ciudad de Bucaramanga.

“La inversión para mejorar la infraestructura se ha hecho de acuerdo a los pliegos de condiciones del contrato y a lo que ha requerido el hospital”, aseguró.

Señaló que la infraestructura nueva que entregó la Gobernación de Santander fue dotada con muebles y equipos nuevos.

“De hecho el contrato pedía solo una inversión de $220 millones, y la inversión que se le ha hecho suma más de los $600 millones”, aclaró.

La Fuente

Rincón Navarro dijo que en el puesto de salud del corregimiento La Fuente se autorizó una auxiliar de enfermería de forma permanente.

“Es cierto que no hay médico permanente en el puesto de salud del corregimiento La Fuente, pero sí un médico lo visita dos veces por semana”, aseguró.

Argumentó que la IPS no puede mantener un médico permanente en La Fuente porque le costaría $4 millones, cuando la facturación solo alcanza los $80 millones mensuales.

“Además el contrato no establece que el médico sea permanente, sino que asista de forma periódica”, explicó.

rayos X ya está, pero no cabe en el sitio

El gerente de la IPS Gestionar Bienestar, Fabio René Rincón Navarro, aseguró que el equipo de rayos X lo importó y desde el mes de febrero se encuentra en el Hospital Integrado La Merced. Denunció que no lo ha podido instalar porque el espacio físico construido no da para que quepa el equipo.



“Solicitamos a la Secretaría de Salud de Santander para que nos permitiera hacer las adecuaciones físicas, ampliando el espacio, pero manifestó que no se puede hacer, y que si se hace algún tipo de demolición o ajuste en la infraestructura existente podríamos incurrir en un detrimento patrimonial”, explicó. Rincón Navarro indicó que la Secretaría de Salud de Santander dice que es resorte de la Alcaldía de Zapatoca. “Ya le informamos de la situación a la Alcaldía y manifestó que revisará el caso”, afirmó.



Aclaró que el equipo lleva nueve meses parado porque a pesar de ser instalado no puede ser habilitado porque el espacio físico no cumple con las dimensiones adecuadas, mínimo 20 metros cuadrados, y el espacio no tiene más de 12 metros cuadrados.





Las EPS le deben

El gerente de la IPS Gestionar Bienestar, Fabio René Rincón Navarro, dijo que el Hospital de Zapatoca factura entre $80 millones y $90 millones mensuales, pero las deudas que mantienen las EPS con el hospital superan los $2.500 millones.



“Fue puesto de manifiesto a la Secretaría de Salud de Santander y ésta manifiesta que su labor es de vigilancia y control, más no sancionatoria”, denunció.