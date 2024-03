80 adultos mayores de Puerto Wilches le apostaron A Crecer

Lo que menos pensó Soria Ensiola Rodríguez es que a sus 67 años y con varios hijos y nietos encima iba a tener en su mano un diploma, que certifique que es una persona alfabetizada.

Un total de 80 adultos mayores recibieron su certificación como personas alfabetizadas en Puerto Wilches. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

La señora, habitante de Puerto Wilches, se une a otros 79 adultos mayores que esta semana lograron esta meta académica luego de hacer parte del programa A Crecer.

“Yo me motivé a estudiar porque yo me crié en una finca y mis padres no me pusieron a estudiar, sino a trabajar, y ahora hubo esta oportunidad de yo poder estudiar”, dijo Soria Ensiola luego de la graduación.

El programa A Crecer llegó a Puerto Wilches gracias a la alianza realizada entre Ecopetrol, el Ministerio de Educación Nacional y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI.

Se trata del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica Primaria “Proyecto Cero Analfabetismo”, el cual tiene como propósito cerrar las brechas de educación en todo el país y beneficiar a 29.643 personas mayores que no saben leer ni escribir.