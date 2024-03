Contrataron 2 de los 3 docentes que piden alumnos de Landázuri

Antes de que finalice esta semana la Gobernación de Santander cumpliría con su compromiso de llevar al colegio José María Landázuri dos de los tres docentes que este año hacen falta.

En los primeros días de la protesta, la Secretaria de Educación de Santander hizo presencia en Landázuri para escuchar a la comunidad educativa. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

La secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, se pronunció luego de que un grupo de alumnos retomara la protesta que había iniciado semanas atrás, esta vez bloqueando la entrada a la Alcaldía de Landázuri.

“Yo misma me desplacé hasta la institución educativa, me reuní con los representantes del gobierno municipal y con los estudiantes y docentes del colegio y les expliqué que no es voluntad de la administración departamental el nombramiento o no de estos docentes”, dijo la funcionaria.

Tarazona comentó que para esto hay que surtir un procedimiento, y que de los tres docentes que faltan en el Colegio José María Landázuri hay unos que se nombraron por cobertura, por lo que primero hubo que conseguir la plaza.

“Quedamos de que para el viernes de la semana pasada quedaban nombrados los tres profesores. Efectivamente, ya están nombrados los tres docentes, pero el pasado viernes que tenían que venir a notificarse, el profesor de matemáticas lo que vino fue a renunciar. La docente de español se notificó el pasado martes y el de química fue un traslado y también debe notificarse”, acotó Tarazona.

Normalidad

La secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, instó a los estudiantes a retomar la normalidad académica en el Colegio José María Landázuri.



“Esta semana deben estar en la institución los docentes de química y español, que ya se notificaron ante la Gobernación. El profesor de matemáticas renunció y estamos nuevamente haciendo el proceso para conseguir esa plaza”, dijo la profesional.