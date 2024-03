DNP rechaza idea de Distrito Petroquímico

De acuerdo con el senador Juan Manuel Galán, la Comisión de Ordenamiento Territorial del DNP dio concepto negativo.

La propuesta de convertir a Barrancabermeja en Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico surgió luego de conocerse la suspensión del Pmrb. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

La propuesta de convertir a Barrancabermeja en Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico surgió luego de conocerse la suspensión del Pmrb. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

La Comisión de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeación dio concepto negativo al Proyecto de Ley que propone convertir a Barrancabermeja en Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico.

El anuncio lo hizo el senador Juan Manuel Galán esta semana durante una sesión en el Senado de la República, en la que destacó que es la tercera ocasión que el Gobierno Nacional le cierra las puertas a la ciudad ante la aguda crisis económica que enfrenta.

“La primera fue el anuncio de que ya no va el Pmrb. La segunda que se le negaba la declaratoria de emergencia económica a la ciudad, porque el hecho de que el petróleo hubiera bajado no era sobreviniente sino un hecho que el Gobierno no podía anticipar y sobre el cual no podía responder”, indicó.

La tercera vez que se le cerró la puerta, según Galán, fue cuando la Comisión de Ordenamiento Territorial del DNP negó concepto favorable a un proyecto de ley que se presentó ante el Senado para reconocer a la ciudad como Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico.

“Esta propuesta era una opción a mediano plazo para que Barrancabermeja deje de depender del petróleo y de la industria petrolera a futuro. Tres veces un portazo en la nariz a los barranqueños, tres opciones negadas”, dijo el senador Galán.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre el Concejo de Barrancabermeja aprobó el Proyecto de Acuerdo 018, que había sido presentado por el gobierno del alcalde Darío Echeverri, para que a nivel local se avalara la propuesta de convertir al Puerto Petrolero en Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico.

“el gobierno se ensañó con la ciudad”

El diputado Roberto Schmalbach hizo un vehemente pronunciamiento ante la negativa del Gobierno Nacional de aprobar el proyecto de Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico.



“El Gobierno se ensañó con Barrancabermeja. Primero fue con el Pmrb, luego con la emergencia económica y ahora con el proyecto de Distrito”, dijo el asambleísta.



Schmalbach indicó que, aunque el proyecto de ley podría seguir curso en el Congreso, el concepto negativo del DNP implica que no se cumple uno de los requisitos imprescindibles para que se apruebe la iniciativa.



“En el Congreso seguramente se le va dar el debate, pero hay que tener en cuenta que este proyecto implica el manejo de recursos que la Nación debe conceder por lo que el no apoyo del Gobierno Nacional es un golpe duro”, explicó el diputado.