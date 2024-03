Esta es la peor vía de Barrancabermeja y es una carretera Nacional

Un tractocamión que transportaba 35 toneladas de cemento se quedó enterrado ayer en la mañana en la Carretera Nacional.

Arriba se obseva cómo los carros pesados deben sortear el mal estado de la vía. A la derecha, la mula con 35 toneladas de cemento que quedó enterrada durante tres horas en el lodazal. (Foto: Edgar Pernett Sotomayor/VANGUARDIA LIBERAL.)

Las llantas del vehículo no pudieron rodar y quedaron atrapadas en el lodazal por dos horas, explicó Carlos Ayala, conductor del carro, quien mencionó que de no ser por la comunidad no hubiera podido salir.

Moradores anotaron que no es la primera vez que esto ocurre y aseguraron que nadie les responde por un arreglo definitivo.

Gerson Andrés González Ortiz, secretario de Infaestructura municipal, anunció que el proyecto para la recuperacón definitiva de esta vía fue radicado en el banco de proyectos del Municipio a la espera de las observaciones de rigor.

Anotó que la reparación depende de la financiación que se pueda obtener con otras entidades que también hacen o hicieron uso de la vía como Ecopetrol, Gran Vía Yuma e Impala.

El proyecto desde Ferticol hasta el barrio Boston cuesta $ 22.000 millones.

¿Cómo está la vía para transitar?

Sergio Carrillo, Conductor.



“El paso por esta carretera es muy complicado hasta para los carros pesados. Recorro esta vía dos veces a la semana y la situación nunca cambia. La Alcaldía no soluciona nada”.



Carlos Ayala, Conductor.



“Esta vía está cada vez peor. Tengo que pasar por ella dos veces a la semana y nunca veo una solución para evitar que nos quedemos enterrados como me pasó a mí.