Gerente de Eduba fue víctima de los ladrones

El gerente e de la empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja, Eduba, Miguel Ángel Delgado, denunció en las últimas horas haber sido víctima de un hurto por parte de hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Dos motorizados que llevaban consigo una pistola robaron al funcionario. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Según el funcionario, él se encontraba en su casa y al salir a la tienda dos hombres lo increparon, le sacaron una pistola y le pidieron los anillos que llevaba consigo.

Delgado relató que uno de los malhechores “me amenazó de muerte. Me dijo que si no quería que me matara le entregara los anillos. Me apuntó en la cabeza con la pistola y salió corriendo”.

El gerente de Eduba pidió a las autoridades investigar el caso, ya que no descarta que este hurto pueda tener algún tinte personal por el trabajo que realiza.

“La Policía siempre ha estado alerta porque ya ellos conocen que tengo algunos problemas por denuncias que he realizado por venta ilegal de lotes”, puntualizó el funcionario.