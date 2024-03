Mario Mendoza, en charla con estudiantes porteños

Este viernes no fue un día escolar cualquiera para Natalia Quintero, estudiante del Colegio El Castillo. Su autor favorito, el escritor colombiano Mario Mendoza, visitó las aulas en donde ella a diario lee algunos de sus títulos.

Durante la mañana de este viernes, decenas de estudiantes de colegios públicos en Barrancabermeja compartieron con el escritor colombiano Mario Mendoza. (Foto: Sonia Suárez/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Durante la mañana de este viernes, decenas de estudiantes de colegios públicos en Barrancabermeja compartieron con el escritor colombiano Mario Mendoza. (Foto: Sonia Suárez/VANGUARDIA LIBERAL)

“De Mario Mendoza me gusta el libro Paranormal Colombia. Es muy bueno porque son historias que nos ponen a imaginar otros mundos y nos hace sentir en la piel de los personajes”, dijo la estudiante.

Pero a Natalia no solo le apasiona la lectura, gracias a autores como Mario Mendoza, sino que quiere ser escritora en un futuro.

“En algún momento me gustaría escribir un libro, entonces leer es algo que me aporta como persona”, dijo Natalia.

La visita del escritor

Para el escritor Mario Mendoza, quien estuvo este viernes en una charla sobre sus obras con estudiantes de colegios públicos en Barrancabermeja, incrementar la creatividad e inteligencia en la niñez y la juventud es la única forma de que el país salga del subdesarrollo.

“Vamos incrementando los índices de lectura. No son los ideales, el país sigue con una fuerte influencia de la cultura narco, de la cultura ‘light’, pero estamos haciendo un esfuerzo con autores, editoriales y maestros”, dijo el exponente de la novela negra.

El escritor colombiano dialogó durante toda la mañana con estudiantes, invitado por el Colegio El Castillo y la editorial Planeta, en coordinación con el docente de lengua castellana Darwin Oliveros.

¿en qué anda mario mendoza?

El escritor colombiano Mario Mendoza trabaja, actualmente, en una novela que espera lanzar en la próxima edición de la Feria del Libro de Bogotá.



Se trata de un relato urbano, fiel a su género de novela negra, sobre la capital del país.



También se encuentra preparando una novela gráfica sobre el éxito literario Satanás.



“Es difícil hacer semilla para escritores porque si no se incrementan los índices de lectura los escritores no vamos a poder publicar, las editoriales no pueden vender. Es una especie de cadena a la cual pertenecemos todos. Yo pertenezco a lo que se llama novela negra o realismo degradado, pero también tengo una saga juvenil, que no es un género tan denso”, dijo el escritor.