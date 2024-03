El amor y las letras lo incentivan

Compartir

El amor hacia su hija de diez años hace que Robinson Alarcón se enfrente a cualquier obstáculo en la vida para conseguir el sustento. A través de sus libros busca reconocimiento en el Puerto Petrolero.

Al mediodía, cuando el calor golpea con más fuerza, recorre el sector del Muelle para enseñar los libros de su autoría a los comensales.

“Esta vida necesita ser contada de una forma atractiva y siento que aunque solo estudié hasta bachillerato, puedo llegar lejos a través de la poesía y los cuentos”, relató Robinson, el escritor que se ha aventurado desde el municipio de Tauramena, Casanare, para conquistar al Puerto, donde vive su niña.

Con la mirada puesta en el caudaloso río Magdalena recordó sus obras y la época de su niñez en la que descubrió su pasión por plasmar en un papel los pensamientos. Esos que le han permitido vender más de 15.000 copias de sus libros.

“Por ahora estoy en Barrancabermeja. En el Muelle me pueden encontrar al mediodía recorriendo las casetas de restaurantes, para de una forma decente dar a conocer lo que escribo. Mi más reciente obra es llamada ‘Como sol al mediodía’. Ya he conseguido vender 6.000 ejemplares. Pese a que no soy un vendedor experto, lo hago con devoción porque mi hija es la que me motiva”, agregó Robinson.

También ha recorrido el llano colombiano, siempre con su atuendo pulcro y preparado por si la inspiración le llega. Aunque toda su familia está en Casanare, se mantiene firme en permanecer entre los barranqueños para no perder tiempo valioso del crecimiento de su hija.

“Hay días en los que no se vende nada, pero no pierdo la esperanza y tengo la fe de que mañana será mejor, pues no puedo decaer ante una mala racha. Sé que la vida mejorará y que algún día mis historias se darán a conocer por el mundo.

Es claro que hay gente con mejores oportunidades y con un buen estudio construyen la base de su futuro, por eso mismo quisiera estudiar ya sea comunicación social o filosofía, para mostrarle a mi hija que todo se puede lograr”.

Sus libros se pueden comprar por un valor de $20.000. Sin perder la ilusión, Robinson confía en que una casa editorial internacional dará a conocer lo mejor de sus textos.