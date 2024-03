Hallan bebé manatí muerto en el caño San Silvestre de Barrancabermeja

El ejemplar macho fue hallado por pescadores en el caño San Silvestre de Barrancabermeja Es el segundo manatí hallado sin vida en lo corrido del 2024

“Quisiéramos verlos vivos, pero esto es devastador, los seguimos encontrando muertos”, expresó con profunda tristeza Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores, Fedepesan, al referirse al hallazgo de un manatí bebé muerto en las aguas del caño San Silvestre en Barrancabermeja.

Varios pescadores, que en la tarde del pasado domingo 18 de febrero realizaban recorridos en el afluente, fueron quienes se percataron de la presencia del animal y lograron trasladarlo a la orilla. “Estábamos haciendo nuestra ruta como pescadores y encontramos un bebe manatí muerto en el caño San Silvestre en el sector que conocemos como El Tesoro. Es preocupante porque hace al menos un mes ya habíamos hallado otro manatí muerto; estamos preocupados por esta situación, se nos están muriendo nuestros animales”, dijo Carlos Julio Pinzón, pescador de la zona.

El ejemplar es un neonato macho de aproximadamente un metro que, según varios testimonios, tenía pocas horas de haber fallecido. Líderes defensores del agua y el medio ambiente advirtieron que la situación en este afluente es alarmante, pues tan solo hace nueve días atrás denunciaron que en el mismo caño se registró una mortandad de especies como peces, babillas, búfalos y garzas.

“Acá algo está pasando, hace algunos días denunciábamos que hallamos garzas, babillas, peces y búfalos también muertos en el caño. Justamente cuando ocurrió esto, nos reuníamos con la Gobernación y estuvimos en las mesas temáticas donde solicitábamos la implementación de campañas de conectividad hídrica, para que estas especies que no tienen cómo estar en su fluidez, se puedan realizar estos trabajos para que no sigan falleciendo”, expresó la líder de los pescadores, quien agregó que “es triste ver cómo estas especies mueren y mueren y no pasa nada”.

A eso se suma la dificultad que tiene la especie al movilizarse para obtener su alimento, ya que en algunos puntos, según los pescadores, han disminuido los niveles de agua.

“Estamos con el fenómeno de El Niño y los animales se están quedando sin comida, no tienen alimento a la mano; nosotros estamos pidiendo que desde las instituciones apoyen a nuestros pescadores para que ellos puedan hacer las labores para alimentar a estos animales en vía de extinción”, expresó Velásquez.

El ejemplar fue trasladó a Bucaramanga, en donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar las causas de muerte y, posteriormente, será llevado por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, al refugio Cabildo Verde en Sabana de Torres, para enterrarlo, explicó Velásquez.

Pese a que la secretaría de medio ambiente de Barrancabermeja había anunciado acciones para garantizar la protección de este ecosistema, la líder denunció que, a la fecha, ni siquiera se han iniciado los monitoreos y estudios para establecer las condiciones del agua del caño.

“Ellos hablan de monitoreos, muestras de agua y que van a vincular a la ciénaga Palotal, pero la verdad estamos esperando; no han hecho nada, van a hacer otra visita, pero esto no se soluciona con visitas”, advirtió la líder, quien hizo un llamado a las autoridades a realizar acciones concretas y efectivas.