Barrancabermeja requiere urgente un centro de atención integral en psiquiatría

El secretario de salud de Barrancabermeja explicó que en el municipio solo existe una unidad básica de salud mental, que “se quedó pequeña” ante la demanda en atenciones de pacientes con trastornos mentales y del comportamiento.

En Barrancabermeja urge la construcción de un centro de atención integral de psiquiatría

Dos hechos trágicos ocurridos en la última semana en Barrancabermeja, que involucran a personas con algún tipo de trastorno mental y de comportamiento, han encendido las alertas en el Puerto Petrolero frente a la necesidad de que exista un centro de atención integral psicológico y psiquiátrico.

En los casos mencionados, primero, un paciente psiquiátrico asesinó a su progenitora y a su tía, en hecho ocurridos el pasado lunes en el barrio Las Américas, y en el otro, una persona perdió la vida tras autolesionarse en plena vía pública, en la madrugada del miércoles.

A eso se suman las denuncias de la comunidad por la precaria atención en pacientes con alteraciones del comportamiento.

“Mi hijo desde el año pasado tiene delirios, ve cosas, lo llevamos al San Camilo y allá nos dijeron que estaba presentando trastornos mentales debido al consumo de drogas. Lo he tenido interno como siete veces, lo dejan unos días y lo mandan con medicamentos a la casa, pero el bota los medicamentos y no se los toma. Ahora está agresivo, se ha vuelto un peligro, me tira a pegar y pelea con mi otro hijo, tira cuchillo, palo; es un peligro y no puedo hacer más, nadie me dio respuesta”, dijo una mujer.

Y es que, según cifras obtenidas en el marco de la elaboración de la recién aprobada Política Pública de Salud Mental, las atenciones de personas con este tipo de condiciones han ido en aumento en los últimos años. “En el caso de Barrancabermeja para el año 2022 se registraron en total 241.112 consultas, de las cuales 8.504 fueron por trastornos mentales y del comportamiento, equivalente a un 3.5% de las consultas, presentándose un incremento entre el periodo 2016-2022″, se lee en el documento.

Entre las condiciones mas comunes está la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, conductas suicidas, epilepsia, entre otros.

Andrés Manosalva, secretario de salud de Barrancabermeja, explicó que actualmente en la ciudad opera una Unidad Básica de Atención del Hospital Psiquiátrico San Camilo, la cual se “quedó pequeña” para la demanda de atenciones en casos de personas con alteraciones del comportamiento.

“La unidad básica de Barrancabermeja se nos quedó pequeña para las necesidades que existen; por eso lo que estamos planteando hoy es que en Barrancabermeja existe la necesidad de construir un centro psicológico y psiquiátrico con todas las condiciones; porque lo que hace la unidad básica de psiquiatría en el San Camilo, es estabilizar al paciente y de ahí buscar remisión a Bucaramanga que muchas veces presenta dificultades para encontrar camas por la saturación que existe”, dijo el funcionario.

A esto, se suma la necesidad de adelantar estrategias de prevención que, según el funcionario, serán contempladas en el plan de acción en el que se trabaja, en el marco de la implementación de la política publica de salud mental, la cual fue adoptada mediante el proyecto de acuerdo 001 de 2024, el pasado 7 de marzo.

“Para nosotros es importante en el plan de acción que estamos elaborando, ahí tenemos un proyecto que son los centros de escucha comunitarios, esto será muy importante porque nos permitirá llegar, en campo, a hablar con las personas. Segundo para nosotros es importante el entorno de estas personas y ahí tendremos la oportunidad para enseñar la ruta de atención porque muchos no conocen cual es el camino con la entidad prestadora de salud”, dijo.

En dicho plan de acción se contemplan otros programas de psicoeducación para que todas las familias entiendan y comprendan la dimensión de convivir con una persona con un trastorno psicológico o del comportamiento.