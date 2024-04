Estudiantes de un colegio de Puerto Wilches llevan dos meses sin clases

Desde comienzos de febrero, niños del grado 4° del colegio San Pedro Claver de Puerto Wilches, Santander, dejaron de asistir a las aulas de clases por la falta de un docente. Estudiantes y padres de familia exigen una solución urgente.

Estudiantes del colegio San Pedro Claver de Puerto Wilches están sin clase por la falta de una docente en el grado 4°.

Casi 30 estudiantes del grado 4° del colegio San Pedro Claver ubicado en el área rural del municipio de Puerto Wilches (Santander), completan dos meses sin recibir clases, por la falta de asignación de un docente. Según María Nieto, representante de los padres de familia, la situación es preocupante y por tal motivo tomaron la decisión de adelantar un cese de actividades.

“No hemos podido enviar a nuestros hijos a clases, porque no hay quién los reciba, no hay un docente que les dicte clases. A la profesora se le venció el contrato en enero y ella estuvo prestando sus servicios hasta comienzos de febrero. Desde esa fecha, los niños no van al colegio y cada vez que uno va a preguntar, dicen que están resolviendo, pero esta es la fecha y no nos han dado una solución”, explicó la madre de familia.

A eso se suma la falta de otros docentes para el área de bachillerato, lo que también ha dificultado que los jóvenes adelanten sus jornadas académicas en normalidad.

“Los chicos de bachillerato también están afectados porque faltan algunos docentes, a veces no tienen las horas completas y lo que hacen para manejar la situación es que, por semana, dejan a un día sin clases a un grado. Eso lo rotan. Los docentes no son suficientes para los grados que hay”, dijo la madre de familia.

La situación estaría replicándose en otras sedes de la institución educativa, por lo que los padres de familia piden una pronta solución.

“Nosotros nos cansamos, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Es lo mínimo, que los niños tengan sus docentes, pero les están violando su derecho a la educación porque ya tenemos dos meses con nuestros hijos en las casas. Siempre se quedan en promesas y no resuelven nada. Necesitamos que nos solucionen urgente, necesitamos docentes”, dijo.

Docente faltante ya va a ser contratada

Oscar Vera, secretario de Gobierno de Puerto Wilches, aseguró que justamente en la mañana del lunes sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación de Santander, encargada de designar los docentes en las instituciones de la localidad. En la reunión, al funcionario se le informó que esta semana se haría la asignación de la nueva docente encargada del grado 4 del colegio San Pedro Claver.

“La secretaria de Educación de la Gobernación es la que tiene las facultades para hacer la asignación del docente. Este mismo lunes nos informaron que se haría el nombramiento de una docente que viene de La Guajira, era un tema de reten social y por eso la docente tiene el derecho. Después de posesionada tiene tres días de plazo para presentarse al colegio; se le ha pedido que esté lo antes posible para que supla esa necesidad y evitar las manifestaciones de los padres de familia”, dijo el funcionario.

Y agregó que hacen falta ocho docentes para poder cubrir las necesidades educativas de los estudiantes de las instituciones públicas del municipio.

“Tenemos ocho docentes que nos falta en diferentes instituciones. Se vienen supliendo con horas extras, todo lo que es licencia y vacantes temporales y que es de nombramiento sencillo se ha solucionado. De resto, son vacantes permanentes por cobertura y ahí es donde la Secretaría de Educación debe pedir la apertura del sistema maestro y ahí se generan demoras. Pero estamos en conversaciones con ese despacho y esperamos resolver también estas plazas”, expresó el secretario de Gobierno.