Pescadores están en crisis por los bajos niveles en la ciénaga El Llanito

Los bajos niveles que registra la ciénaga El Llanito de Barrancabermeja tiene en serias dificultades a cientos de familias pesqueras de la zona. Lideres piden una intervención urgente.

Extensas áreas de la ciénaga El Llanito de Barrancabermeja, en donde antes se veía agua, se han convertido en lodo y arena. El panorama de sequía que se evidencia hoy en el afluente es desolador y tiene en serias dificultades a cientos de familias pesqueras que no han podido obtener su sustento diario ni garantizar su seguridad alimentaria.

“Nuestro corregimiento está padeciendo. Aquí ya está llegando el hambre porque el personal que sale a pescar no tiene por dónde, no hay agua. Los pescadores salen a buscar su comida y les toca devolverse porque no hay por dónde, la ciénaga es puro lodo y playa. El poquito pescado que tiene se nos está muriendo”, dijo un pescador del corregimiento El Llanito.

Por su parte, Ceferino Garay Caballero, líder rural y concejal de Barrancabermeja, advirtió que los bajos niveles de la ciénaga no solo obedecen a los efectos del fenómeno de El Niño, sino también al impacto negativo que dejan las operaciones de la Hidroeléctrica Sogamoso.

“La situación parte de las operaciones de la Hidroeléctrica porque ellos manejan unos caudales mínimos que fueron regulados por la Anla desde el 2009 que es 80 m³/seg. Al bajar las quebradas no crecen y lo mismo pasa con su caudal. Hoy la ciénaga esta convertida en un 70% en lodo”, advirtió el corporado.

Y agrega que es urgente que se tomen acciones para evitar que el cuerpo de agua siga desapareciendo. “La ciénaga requiere urgentemente un dragado, un dique de verano, repoblamiento de peces... el pueblo llanitero esta en crisis porque la mayoría de las familias dependen de ella. La situación es tan tremenda que, si esto sigue así, la ciénaga se va a desaparecer”, dijo.

Así mismo, los habitantes de este corregimiento hacen un llamado a los gobiernos departamental y nacional para que se brinde apoyo a quienes dependen única y exclusivamente de la pesca en esta zona. “Hacemos un llamado a todos los entes tanto del departamento y del gobierno nacional para que nos ayuden a recuperar nuestra ciénaga y a brindar una mano a estos pescadores que no tienen qué comer. Si un pescador sale a buscar su comida, su sustento y si no tienen como porque las canoas no pueden andar, pues es un tema delicado, esto es un problema social y pedimos que miren a esta comunidad”, dijo el líder.

Esto dice la Secretaría de Medio Ambiente

Ludwing Gómez secretario de medio ambiente de Barrancabermeja, indicó que el Fenómeno de El Niño ha afectado considerablemente los afluentes de la ciudad, entre ellos, la ciénaga el Llanito. Así mismo, el funcionario indicó que se espera que, con la llegada de la temporada de lluvias, éstos recuperen sus niveles gradualmente.

“Estamos en la finalización del fenómeno de El Niño, lo que ha traído una sequia en algunos cuerpos de agua. Afortunadamente los reportes del ideam nos anuncia lluvia y con eso esperamos que con eso se empiecen a normalizar los niveles de la ciénaga”, dijo el funcionario.

Así mismo, el secretario de medio ambiente dijo que en próximas semanas se prevé el desarrollo de mesas técnicas que permitan evaluar las condiciones de la ciénaga y del impacto que pueden generar en ella, las operaciones de la Hidroeléctrica Sogamoso.

“Estamos pendientes de instalar una mesa técnica para revisar los componentes de la ciénaga y su comportamiento porque esto se ve afectado en buena medida por el trabajo que hacen en la hidroeléctrica Sogamoso con las aperturas de las compuertas; entonces, lo que queremos hacer es un equipo técnico que nos permita establecer unas medidas para salvaguardar no solo los niveles de la ciénaga, si no la flora y la fauna silvestre de este territorio”, dijo.