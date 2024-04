Realizan protestas en Sabana de Torres por alto costo de la energía eléctrica

La manifestación de los usuarios fue convocada para el día de hoy en las instalaciones de la Electrificadora de Santander, en Sabana de Torres.

La comunidad protesta por su inconformismo ante el costo del servicio de energía eléctrica por parte de la Essa.

“Si pago el recibo de la luz, no me queda para hacer el mercado”, dice María del Pilar Murillo, habitante del municipio de Sabana de Torres que hace parte del comité organizador de la protesta ciudadana que fue programada desde las 7:00 am de hoy, en las instalaciones de la Electrificadora de Santander (ESSA) en dicho municipio.

Según la usuaria, la manifestación se convocó con el fin de llamar la atención de la empresa y lograr que se establezcan mesas de trabajo en donde la comunidad y diversos sectores económicos puedan expresar su inconformismo por los altos costos en el servicio de energía eléctrica y a la vez, buscar estrategias que permitan reducir la tarifa y aliviar el bolsillo de los usuarios.

“Lo que vemos es un alza desproporcionada en el servicio de energía; por ejemplo, a mí el mes pasado el recibí me llegó por $300 mil y este me llegó por $500 mil; eso es desproporcionado porque el Kilovatio subió y ya está en casi $1.000. Sabana de Torres es un municipio bastante caliente y no nos parece justo, porque acá prender el ventilador o el aire no es un lujo, es una necesidad. Queremos que haya presencia de funcionarios o directivos porque aquí solo hay una secretaria y un vigilante, aquí no hay quien nos explique o nos responda”, expresó la usuaria.

Por su parte, Jesús Conde, líder del municipio, dijo que al alza se suman otros aspectos relacionados con la calidad en la prestación del servicio y contratación local. “Los recibos llegan altos; pero acá hay días que la luz se va dos, tres horas, hay fallas y la gente y los comerciantes se ven afectados, pero eso nunca se ve reflejado porque el recibo cada vez aumenta más. Igualmente, acá todo lo traen desde Medellín, camionetas, insumos, trabajadores y donde queda lo local. Es mucho el inconformismo y queremos que la ESSA nos escuche como comunidad”, dijo.

Entre las exigencias que hacen los ciudadanos está la reactivación de mesas de trabajo que se habían conformado en años anteriores y en las cuales, se habían estipulado una serie de acuerdos que beneficiaban a la comunidad. “Hace algunos años nosotros logramos establecer unas mesas de trabajado y plantear unos puntos con este mismo tema; nuestro objetivo es que se reactiven dichas mesas de trabajo porque hay acuerdos que no se han cumplido y partir de allí queremos que se revise el cobro tarifario porque nuestro bolsillo ya no da más”, expresó el líder.

Según los manifestantes, la protesta se extenderá durante el día de hoy, pero de no haber una respuesta por parte de la empresa, organizarán nuevas vías de hecho. “La protesta de la comunidad es pacifica en las instalaciones de la ESSA, queremos que ellos sepan que estamos inconformes, pero si después de esto no vemos que hay una respuesta pues estamos dispuestos a tomar otras vías de hecho, y si es necesario repetir lo que se hizo hace algunos años cuando duramos en paro 24 días y mantuvimos bloqueos la Troncal, a la altura de la Gómez”, dijo María del Pilar Murillo.