Supersalud atiende este 20 de abril las quejas de los usuarios de las EPS en Barrancabermeja

Durante este sábado 20 de abril, el Superintendente de Salud atenderá, junto a su equipo, todas las quejas de los usuarios de las EPS que operan en Barrancabermeja, con el fin de dar respuestas y soluciones inmediatas.

Superintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal hablando a actores del sistema de salud.

Compartir

El auditorio Édgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial en Barrancabermeja es el epicentro durante este sábado 20 de abril del ‘Diálogo con la Supersalud’, una jornada programada por la entidad en la que los usuarios pueden exponer sus problemas en cuanto a atenciones, asignaciones de citas y aprobaciones de órdenes por parte de sus EPS.

“Estaremos desde las 8:00 a.m. para un nuevo encuentro en un dialogo territorial con la Superintendencia Nacional de salud 2024. En este espacio vamos a poder dialogar a cerca de distintas inquietudes que existen alrededor del sistema de salud y vamos a poder solucionar cualquier tipo de inconveniente que se esté presentando sobre el sistema. Vamos a solucionar de manera inmediata porque hemos citado a las EPS y autoridades locales para poder resolver aquella cita que no les han asignado, aquel medicamento que no les han entregado o la cirugía que no les han programado. Tendremos a todo nuestro equipo dispuesto para colaborar y garantizar que la salud sea un derecho en todo el territorio”, dijo Luis Carlos Leal, superintendente Nacional de Salud.

La jornada, según Andrés Manosalva, secretario de salud de Barrancabermeja, se genera en el marco de las intervenciones que se hicieron a la Nueva EPS y Sanitas y de algunas dificultades que se han detectado en la prestación del servicio en el Puerto Petrolero.

Sede de la Nueva EPS en Barrancabermeja

“Hemos venido monitoreando cual es el tratamiento diario que están prestando estas EPS; la semana pasada identificamos demoras en las remisiones a la ciudad de Bucaramanga, algo que es extraño porque casi nunca ocurría, son remisiones que debían durar máximos tres días y que tenían atrasos de cinco o seis días que es algo delicado para el paciente. En el marco de toda esta condición el superintendente acepta la visita a Barrancabermeja para escuchar a los usuarios y dar soluciones”, dijo el funcionario.

Y agregó que este espacio también permitirá al ente territorial tener una radiografía para saber las condiciones reales en la que las EPS están prestando el servicio en el municipio.

En la jornada de este sábado 20 de abril se atenderán quejas de usuarios de todas las EPS que operan en Barrancabermeja.

“Vamos a poder saber cómo estamos en la prestación del servicio. Como secretaría local de salud, a veces nos quedamos cortos para atender las solicitudes, dado que no tenemos competencia para imponer sanciones a las IPS y la Superintendencia sí tiene todos los dientes jurídicos para poder intervenir en tiempo real y dar solución. Son ellos quienes hacen una vigilancia y control sobre las EPS. Esto va a permitir que el superintendente tenga contacto directo con los usuarios de cualquier EPS”, explicó.

La invitación es para que la ciudanía en general, veedores y líderes hagan parte de la jornada y puedan interponer sus quejas y resolver inconvenientes e inquietudes relacionadas con la atención en salud.

“Es un espacio que permite dar soluciones inmediatas; están citadas todas las EPS de Barrancabermeja, no solo los coordinadores regionales, sino del orden nacional. Por eso invitamos a toda la comunidad para que asista. Nosotros también expondremos algunas quejas con las IPS, las clínicas también están citadas, así que es importante que asistan todos los veedores, ediles y usuarios”, dijo el Secretario de Salud.

En el puerto petrolero hay cerca de 300 mil personas afiliadas al sistema de salud, de las cuales el 50% son usuarios de la Nueva EPS y Sanitas.