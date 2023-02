900 estudiantes siguen sin docentes en Puerto Wilches

Sobrecarga laboral y clases ‘a medias’ son dos de los problemas que deja la falta de docentes en el colegio Integrado de Puerto Wilches (Santander). Según Fabio Ochoa Cárdenas, miembro del Sindicato de Profesionales de la Educación, Siprecol, el nuevo año escolar inició con un déficit de maestros, lo que ha impedido el desarrollo normal de clases.

“La falta de docentes afecta el curso normal de las actividad en esta institución, se habla de más de ocho docentes que faltan, que no es una situación reciente pero que vemos que llega un nuevo año y se repite; esto está generando sobrecarga laboral y además de eso, los niños están siendo enviados a sus casas antes de tiempo”, dijo.

Y agrega, que en la actualidad, ni siquiera se han podido asignar horas extras a los docentes para tratar de impactar en menor medida el desarrollo de actividades académicas de los estudiantes.

“Estos vacíos siempre se han llenado con horas extras y sabemos que no es lo mejor porque esto genera sobrecarga, pero en estos momentos, al no tener horas extras asignadas, muchos estudiantes están vacantes, tienen horas libres y son enviados antes de tiempo a casa y se generan situaciones que afectan el curso normal de las actividades, pues eso preocupa porque a veces hay estudiantes por fuera cuando se pueden generar accidentes o conflictos”, dijo.

Por su parte, el rector de la Institución, Lázaro Barrera Reyes, aseguró que son en total once docentes que faltan en el plantel y se espera que pronto la Secretaría de Educación de Santander asigne a los faltantes.

“Estamos en el trámite para que nos nombren tres docentes que hacen falta; que existe el cargo y no los han nombrado; y también que nos nombren otros ocho docentes por carga académica, en esta semana están haciendo los estudios de capacidad y necesidades de docentes de cada colegio, estamos también a la espera de una cita para analizar esa carga, porque por ahora tenemos once, pero si la matricula sigue subiendo podrían faltar doce o trece”, dijo el rector.

Son cerca de 900 estudiantes de la básica secundaria los que se ven afectados.

Sin transporte escolar

El docente también denunció que debido a la falta de transporte para estudiantes del área rural, muchos niños no pueden asistir a sus clases, “los niños del área rural están en dificultades porque no hay transporte escolar, muchos usan motos para poder llegar, otros no pueden asistir todos los días a clases, vienen un día sí otro no; o no pueden venir porque no tienen los medios para llegar”, dijo.

Ante esto, el alcalde de la localidad, Jairo Toquica, informó que en próximos días se iniciará el programa que beneficia a estudiantes del área rural de este municipio.

“A partir de esta semana esperamos activar el tema de transporte; la demora se debe a que hasta que no esté consolidado el SIMAT no se sabe cuántos alumnos están matriculados y poder definir así cuantos alumnos lo necesitan y cuantas rutas escolares; pero ya hemos adelantado el proceso y esperamos que esta semana se pueda implementar sobre todo para quienes están en el área rural”, dijo el alcalde.