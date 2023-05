El drama para cerca de 5.000 familias de la zona norte del municipio de Puerto Wilches no acaba. Cuando conservaban la esperanza de la culminación de los trabajos que se adelantan para intervenir el dique que desde hace más de un año se rompió en el río Magdalena a la altura del corregimiento de Sitio Nuevo, y que inundó fincas y cultivos, fueron informados del retiro de la draga que era utilizada para rellenar con arena el punto intervenido. Esto, a pocos días de que se termine la obra.

“Cormagdalena me informó que retiraba la draga del sector de Sitio Nuevo, solicité que no se la llevara, pero me indican que no es posible; sabemos que ha habido compromiso por parte de la entidad que nos la dejó casi tres meses en calidad de préstamo para atender esta emergencia en Sitio Nuevo, pero también sabemos que esa maquinaria se requiere en otros puntos. Tuvimos dificultades porque hubo un momento en que el río se nos creció mucho y nos atrasamos; entendemos, pero pedimos que en la medida que sea posible nos la dejen otros días más o la regresen cuanto antes sea posible porque nos falta poco”, informó el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica.

Y es que durante las labores que se han adelantado en los últimos tres meses con apoyo de la maquinaria suministrada, se logró un avance de más del 90 %, y justo cuando la comunidad veía que pronto se taparía ‘el chorro’ reciben la infortunada noticia. “Con la ayuda de Cormagdalena, de los cerca de 460 metros que teníamos comprometidos ya hemos cubierto cerca de 370 metros, nos queda muy poco, ya echamos estrellas pero necesitamos la draga para estos días y es poco lo que falta para taparse el chorro y mitigar la problemática que tenemos las comunidades del río”, dijo Elvis Cañas, líder del corregimiento de Vijagual.

Los pobladores advierten también, que si los trabajos no continúan, se corre el riesgo de que la barrera que se ha construido con tubería y bolsas Big Bag sea arrastrada por la fuerza del afluente.

Toquica indicó que se continuarán con los trabajos pese a que ya no se cuenta con la draga, “vamos a continuar con la retroexcavadora, vamos a seguir haciéndolo pero sin la draga, sabemos que es difícil así pero no imposible y confiamos en que pronto podamos solucionar y con la buena voluntad de Cormagdalena nos la pueda prestar de nuevo”, dijo el mandatario.

Agregó: “Necesitamos cerca de 1.500 bolsas Big Bag, la Gobernación esta haciendo la gestión, Ecopetrol también para ver si nos apoyan y seguir trabajando, también nos faltan hexápodos y estamos gestionando”.

Según el alcalde se han instalado cerca de 20 mil bolsas Big Bag, cinco mil hexápodos y más de 1.200 tubos en el sector.