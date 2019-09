Encadenarse a las puertas de una EPS para reclamar por atención se convirtió en una acción de protesta frecuente en los barranqueños.

Para no ir muy lejos en el tiempo, la madrugada del 25 de junio un abuelo de 86 años se ató con cadenas en la puerta de Asmet Salud, para clamar a la EPS por la amputación de su pie izquierdo afectado por un cáncer.

Y la historia se repitió ayer, mucho antes que el sol despuntara en el horizonte, como a las 5:00 de la madrugada, Dinael Suárez Lozano, de 76 años, zapatero de profesión, se encadenó en la puerta de acceso a las oficinas de la EPS Emdisalud.

En el interior del inmueble quedaron encerrados por algunas horas el celador y tres funcionarias de la EPS, la Policía hizo presencia.

El adulto mayor aseguró que no se paraba de allí, que no desataba las cadenas, hasta tanto Emdisalud no resolviera de inmediato el traslado de su esposa Olga Rodríguez, de 65 años, a un centro médico de tercer nivel de complejidad, donde le practiquen la cirugía que requiere.

Su compañera sentimental fue operada en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde desde hace tres meses está recluida a la espera de una intervención quirúrgica que le salve la pierna derecha, porque de no someterse pronto a dicha cirugía, esta tendría que ser amputada.

“A Emdisalud estamos reclamando que nos dé la remisión que ella necesita. Mi abuela tiene tres meses hospitalizada, hemos recurrido a los procedimientos legales. Hemos interpuesto tutelas y desacatos. Radicamos tutela ante la Superintendencia de Salud, y no nos dan respuesta. Ya hicimos todo lo legal, y ahora nos toca recurrir a este tipo de medio de protesta”, aseguró un familiar.

Visiblemente preocupado por su esposa, cansado de estar sentado y atado a las cadenas, Dinael manifestó que “me encadené porque no encontramos solución a la grave situación de mi esposa. De aquí no me paro, no doy el brazo a torcer hasta que no me solucionen el problema”.

Corte Interamericana

En el sitio de la protesta hicieron presencia la Personería y la Defensoría del Pueblo.

Juan Gabriel Cadena, delegado para asuntos de salud de la Personería, reveló que el caso ya llegó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La Supersalud debe entrar a intervenir. La red hospitalaria de segundo y tercer nivel pública, o privada, no le reciben pacientes a Emdisalud. Esta EPS está intervenida hace mucho tiempo, no puede afiliar más. Emdisalud está quebrada, no le paga a sus trabajadores, hay empleados a los que nos les pagan sus salarios hace ocho meses”, señaló el funcionario de la Personería.