No es hora de bajar la guardia ante el COVID-19 en Barrancabermeja. Las autoridades lo han recalcado y las cifras muestran que el virus no se ha ido y empieza, una vez más, a tomar fuerza en la ciudad.

Hace sólo 10 días las autoridades de salud reportaban 198 casos activos y 10 personas en UCI. Este domingo, 7 de noviembre, se registraron 384 casos activos y 20 personas en cuidados intensivos.

Vanguardia dialogó sobre la situación con el secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro, quien confirmó que se ha incrementado la positividad.

“Hemos venido incrementando los casos, afortunadamente el número de fallecidos se ha mantenido estable”, indicó el profesional.

Este incremento también se debe, de acuerdo con el secretario, a que se ha aumentado la práctica y procesamiento de pruebas de diagnóstico, tanto en los laboratorios fijo y móvil con los que cuenta Ecopetrol, como en las diferentes EPS como parte de la estrategia PRASS.

El secretario de Salud dejó claro que, según los lineamientos del Ministerio de Salud, para decretar un cuarto pico de COVID-19 las unidades de cuidados intensivos deben superar una ocupación del 85% y actualmente esa cifra es del 43%.

“El tema del cuarto pico es nacional, hay que recordar que el Ministerio de Salud había anunciado la posibilidad de un cuarto pico a expensas de no vacunados. En Barrancabermeja aún tenemos muchas personas que no han tomado esa sabia decisión de vacunarse”, indicó el profesional.

Por su parte, el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, César Aldemar González Pérez, informó que en esa institución el 70% que hoy ocupan una cama UCI COVID no tiene ninguna vacuna.

“Esto es preocupante, estamos observando que los pacientes que no se han vacunado son los que se encuentran hospitalizados. No significa que el que se vacune no se va a contagiar, pero sí va a disminuir el riesgo de muerte”, indicó el profesional.