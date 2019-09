El Centro Vida que ayudaba a los ancianos del barrio La Victoria de Barrancabermeja dejó de existir desde el pasado mes de enero. Fueron más de 5 años en los que los adultos de la tercera edad de este barrio y de sectores aledaños asistían a diario a recibir ‘el pan de cada día’. Todo funcionaba normal hasta que una resolución que pide ciertos requisitos, y con las cuales este centro no cuenta, le puso fin a la ayuda que se les brindaba, dando inicio a la angustia y al hambre de los ancianos.

“Este es un barrio de la Comuna 1, un barrio humilde. Hay ancianos en precarias condiciones. La comidita que se les daba allí les ayudaba mucho para alcanzar la calidad de vida de ellos, pero hoy lastimosamente no cuentan con esto”, manifestó Ernesto Arias, habitante de La Victoria, quien además asegura que los adultos mayores están “completamente abandonados”.

¿Dónde radica el problema?

Andrés Hernández, profesional especializado del Programa del Adulto Mayor, explicó la razón legal por la que no se ha girado el dinero desde la Administración Municipal a este Centro Vida. El tema se presenta por falta de acreditación en la Secretaría de Salud.

“A mediados del mes de agosto nosotros hicimos una reunión con el Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria de la Comuna 1, donde les señalamos cuál es el inconveniente. Cada centro de vida de Barrancabermeja tiene que acreditarse en la Secretaría Local de Salud, pero el de este barrio no lo hizo porque no contaba con una normatividad que salió, por lo cual no se le expidió el certificado de funcionamiento como Centro Vida, un documento esencial para poder contratar con el municipio”, manifestó Hernández.

“Actualmente ellos tienen que cumplir con la Resolución 055 del 2018 donde se exigen cierta cantidad de baños, espacios para que los adultos realicen actividades, entre otras más. La Representante Legal ni siquiera pasó los documentos a la Secretaría, por lo cual no se le expidió ese certificado”, añadió.

Solución temporal

El funcionario informó que para el año 2018 existían 49 Centros Vida en Barrancabermeja, de los cuales aproximadamente 10 en la actualidad no cuentan con dicha certificación. Los adultos mayores de este barrio que se encuentran en mayor estado vulnerable se trasladarán a otros Centros Vida que sí cuenten con la certificación, pero, ¿y el resto?