Cuando casi todos dormían, la naturaleza mostró su rigor con un fuerte aguacero en Barrancabermeja, que inició hacia las 2:00 a.m. de este lunes, provocó el desbordamiento de tres caños, el colapso de los sistemas de alcantarillado en varios sectores y dejó más de diez barrios y una escuela bajo el agua.

“Estábamos durmiendo cuando de repente sentimos fue el agua adentro. Comienza por el alcantarillado, luego vino el caño y nos acaba de arreglar. Aquí no hay nada que perder, porque ya todo lo que teníamos lo hemos perdido a cuestión de las inundaciones”, dijo Eder de Jesús Isaza, habitante del barrio la Paz, comuna tres de Barrancabermeja.

En su vivienda, el agua se llevó casi todo a su paso; muebles, sillas, colchones y lo poco que pudieron rescatar permanece, a lo alto, entre ladrillos. “Lo poco que pudimos salvar nos tocó subirlo en ladrillos, porque no podemos tener nada abajito porque corremos el riesgo de perderlo, por eso pedimos que nos colaboren y nos solucionen el problema con el caño”, dijo Isaza.

Cómo él, al otro extremo de la ciudad, en el barrio Pozo Siete casi un centenar de viviendas terminaron afectadas, tal como lo relata Rosalba Salamanca, quien amaneció con su casa literalmente “en el aire”.

“Yo estaba dormida cuando sentí que la perrita se me estaba ahogando, me levanté y cuando vi fue la cantidad de agua que se metía sin compasión. Eso fue un vendaval, el agua me llegaba más arriba de las rodillas y se me derrumbó la mitad de la casa, esa parte quedó en el aire y aquí en esta zona son casi cien casas afectadas”, contó a esta redacción.

Según el informe de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, más de diez barrios de las comunas 1, 3,5, 6 y 7 resultaron afectados; además de las inundaciones que se venían registrando ya en el área rural de Barrancabermeja.

Evalúan decretar calamidad pública

En medio de un recorrido que adelantó el alcalde por las zonas inundadas, aseguró que se adelanta la evaluación de las afectaciones registradas en todo el Distrito y que se evalúa la posibilidad de decretar la calamidad pública, “Estamos haciendo toda la evaluación jurídica, ya los abogados están revisando ese tema, por ahora avanzamos en una caracterización completa de las familias afectadas y estamos revisando todos los puntos para poder tener los elementos que nos permitan saber qué decisión vamos a tomar”, dijo Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja.

Por su parte, Adith Romero, subsecretario de Gestión de Riesgos indicó que se mantiene la alerta roja, ante el incremento en el nivel del río Magdalena.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad para que tome las medidas de prevención y de igual manera hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos briden todo el apoyo que estamos necesitando en estos momentos para mitigar esta emergencia”, dijo.

El funcionario aseguró que solicitó, ante la secretaría de Infraestructura, maquinaria para intervenir los caños que se desbordaron, retirar de ellos el sedimento y así, evitar nuevas inundaciones. Además informó que pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, 5.000 bolsas y hexápodos para adelantar una obra de contención en el río La Colorada, que causó graves inundaciones en la vereda Tenerife.