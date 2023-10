Alerta: Anuncian en Santander más protestas por incumplimientos en el arreglo de la vía de Puente Sogamoso

Casi tres meses después de que se firmaran acuerdos entre los gobiernos departamental y nacional con las comunidades de los corregimientos de Puente Sogamoso (Puerto Wilches) y El Llanito (Barrancabermeja), se anuncian nuevas protestas.

Según las comunidades, quienes adelantaron bloqueos durante tres días en el mes de agosto en la troncal del Magdalena Medio, para exigir la intervención de la vía que comunica a Puerto Wilches con Barrancabermeja, hay incumplimientos por parte delas entidades que se habían comprometido con dar solución e intervenir 7.9 kilómetros de vía que se encuentran en pésimo estado.

Pese a que las obras arrancaron el pasado 14 de agosto, dos meses después,habitantes de la zona denunciaron que el contratista paró los trabajos y que tienen intenciones de retirar la maquinaria, “el compromiso del acta que quedó firmada con los garantes como la Procuraduría, Personería y Defensoría fue que se iban a intervenirlos 7.9 kilómetros de vía; pero resulta que el día viernes suspendieron los trabajos porque no le han pagado el contratista; lo que él nos ha dicho es que no le han suministrado el recurso y por eso toma la decisión de suspender la obra”, dijo Luis Alberto González, líder comunitario.

La situación, según el líder, los obliga a tener que protestar de nuevo y exigir que se cumpla lo pactado, “nosotros no vamos a dejar que muevan la maquinaria de esta zona y hemos acordado como comunidad tomar las vías de hecho; necesitamos una solución urgente si no la hay, volvemos a la Troncal del Magdalena Medio, nos dicen que el lunes van a resolver pero a nosotros no nos interesa que haya elecciones; es que llevamos años pidiendo lo mismo y nos tienen de incumplimiento en incumplimiento. Antes decían que no se podía intervenir, ya se solucionó el tema jurídico y se ha avanzado en la obra que tenía que estar lista en noviembre pero mire donde vamos y paran la obra; necesitamos que se continúen los trabajos, si no volvemos a las vías”, dijo el líder.

Frente a la situación, el alcalde de Puerto Wilches Jairo Toquica, dijo que en Bogotá se adelanta una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno nacional e Invías para tratar de buscar una solución que permita retomar los trabajos en la vía, “ya hay una mesa de trabajo en Bogotá en donde se está analizando el tema y se está buscando una solución, estamos esperando que sale de eso. Es importante mencionar, que eso es un tema que se maneja bajo donación, Ecopetrol donó el material como emulsión,grava; los palmeros donaron el tema de la tierra y el Invías hizo un compromiso también pero ya se está revisando para dar un parte de tranquilidad a la comunidad”,dijo.

Los compromisos que quedaron en un acta firmada el pasado 3 de agosto entre las comunidades, el gobierno departamental, el Invías y las alcaldía de Puerto Wilches y Barrancabermeja contemplan la intervención de 7.9 kilómetros del tramo carreteable, además del inicio de los estudios y diseños para el trazado de un nuevo corredor vial y del nuevo Puente Sogamoso.

Antes de este acuerdo, ya se habían pactado compromisos con las mismas entidades en el mes de septiembre del año anterior. Los reclamos de la comunidad datan desde hace más de dos décadas, tiempo en el que han insistido en la urgencia de mejorar el estado de la carretera, que en el pasado no se había intervenido ya que hace parte dela franja de protección de la línea férrea.