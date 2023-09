$!Alerta por muerte de cuatro manatís en ciénaga ubicada a tres horas de Barrancabermeja

La Ciénaga Simitì, uno de los tesoros naturales más emblemáticos del sur de Bolívar, se sume en una crisis que preocupa a comunidades de pescadores y defensores del medio ambiente. Sus aguas, que alguna vez reflejaron el verdor de la vida, ahora se ven atrapadas en un lamento sordo, producto de la constante muerte de los manatíes; una especie cuya presencia es esencial para el equilibrio de este ecosistema único.

Entre los meses de agosto y septiembre, según pescadores, cuatro de estos seres majestuosos han sido encontrados sin vida en las profundidades del complejo cenagosos. El caso más reciente ocurrió en la mañana de este miércoles 27 de septiembre, cuando comunidades alertaron la presencia de un nuevo ejemplar sin vida.

“Lamentablemente fuimos informados del hallazgo de un nuevo manatí muerto; pero estamos teniendo dificultades para evidencia restos casos porque la ciénaga es muy grande y a veces no podemos tomar evidencias porque la verdad es que no tenemos combustible para los desplazamientos y desde la Alcaldía no se hace nada”, dijo Hernán Mendoza Tolosa, representante de la Asociación Guardianes de la Ciénaga de Simitì, Agidecsim .

Tan solo tres días antes de este incidente, se había dado el hallazgo de otro manatí muerto. Pero la tragedia para los mamíferos marinos no culmina ahí; en el mes de agosto, según los pescadores, ya se habían reportado las muertes de dos animales más.

La comunidad pesquera teme que estas especies estén muriendo por hambre, pues el complejo cenagoso presenta bajos niveles que impiden que los manatíes transiten en búsqueda de comida, ocasionando varamientos en los que infortunadamente, mueren.

“La verdad es que se necesita ponerle comida a esos animales, porque no tienen, si se les estuviera poniendo comida en el centro de la ciénaga creemos que la historia sería otra. Y a cátenemos otro flagelo que es el trasmallo y también puede ser que los animales, al intentar comer pescado, van a parar recostados a los trasmallos y ahí los terminan matando y los dejan ahí. Pero lo esencial es que les den comida, porque un animal con hambre busca la forma de alimentarse, y la Alcaldía no se digna a darles comida y ellos tienen que hacerlo”, dijo el líder de los pescadores.