Alertan de hallazgos fiscales por $21 mil millones en Ptar de Barrancabermeja

Raúl Barba, coordinador de la veeduría Lupa Ciudadana y presidente de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial de Barrancabermeja advirtió que, en el más reciente informe de la Contraloría General sobre la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) San Silvestre, se advierte la detección de 14 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen incidencia fiscal por más de $21 mil millones. Según el veedor ciudadano, una de las presuntas irregularidades tiene que ver con el manejo de recursos de un anticipo de aproximadamente $30 mil millones, entregado en la época de pandemia.

“Este contrato esta bajo la modalidad Open Book, que normalmente no hace anticipo, pero en este caso se hizo uno de $30 mil millones; lo que dice la Contraloría es que detectó que los giros ejecutados por dicho concepto corresponden a desembolsos de uno de los consorciados, es decir, no se realizó el giro a través de la fiducia. Se la saltaron y esa platica está enredada y ahí aparecen siete giros a Construvicol por valor de $7 mil millones que hasta ahora no se sabe qué pasó con ellos”, dijo el veedor. A eso se suma el hallazgo en el manejo de la fiducia y la presunta existencia de doble contabilidad. “Se supone que desde la fiducia se hacían los pagos y lo que se ve es que en algunos casos el pago de obligaciones no se hacía desde allí, como lo establece el contrato, sino que se creó otra cuenta de banco para hacer los pagos. Entonces, al hacer el cruce, algunos valores están por encima de los que fueron pagados, es decir, son mayores los que se pagaron por la otra cuenta; aquí habría una suerte de doble contabilidad”, explicó el veedor.

Otros de los hallazgos del informe de la Contraloría tiene que ver con las demoras en la existencia de los colectores y el emisario final de la planta de tratamiento que, según el veedor, a pocos meses de la nueva fecha de entrega establecida no han sido resueltos. En la noche del domingo, la comunidad reportó la presencia de nubes de humo en varios sectores de Barrancabermeja. ( ) Nueva alerta por nubes de humo tras incendios en Barrancabermeja “A la fecha la Ptar no tiene ni los conectores de agua ni el emisario resuelto; ni la entrada de agua ni la salida están. Entonces, estamos ad portas de tener un elefante blanco; es decir, una planta muy bonita que no le sale agua ni le entra agua. La CAS otorgó un permiso, pero solo de 10 litros y ellos necesitan por lo menos 200 para la primera fase y ellos recusaron. Por lo tanto, a pocos meses de la nueva fecha de entrega, aún no tienen permiso”, dijo.

Ante ese panorama, Raúl Barba advierte que lo mas recomendable en este caso es caducar el contrato y hacer efectivas las pólizas del mismo. “Este proyecto nos atrevemos a decir que está condenado a ser un elefante blanco. Ese contrato no ha cumplido con nada, llevamos con cuatro años de ejecución y se alcanza si acaso al 50% de ejecución de obra. Esto no avanza y ahora nosotros tememos que se vaya Fypasa, que ya caducó el contrato de la Ptar de Manizales. Son los mismos y les quedó grande. En la última reunión ellos no aparecieron. Ese contrato no tiene futuro, está diseñado para que todo el que llegue haga algo y se vaya. Ahora según esto que dice la Contraloría, tenemos $21 mil millones embolatados”, dijo. Sobre estos hallazgos advertidos sobre la Contraloría, no hubo respuesta por parte de la empresa Aguas de Barrancabermeja. Avance de la obra Pese a las advertencias de la veeduría ciudadana, a finales del mes de enero del año en curso, tras una visita técnica por parte de la interventoría y el actual alcalde de Barrancabermeja, se informó que el avance de la obra para esa fecha era del 50,8 %, lo que comprendía la finalización de la parte civil y el inicio de montajes de equipos. “Hay mas de trece frentes de trabajo en la obra. Ya esta en la etapa final la obra civil y se viene la parte mecánica y eléctrica. Ya están los equipos en su mayoría”, expresó en su momento el alcalde Jonathan Vásquez. Así mismo, el mandatario aseguró que se prevé que la obra sea entregada en los meses de junio o julio, para iniciar la etapa de puesta en marcha y pre-operación, que duraría nueve meses.