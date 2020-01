El año lectivo en Barrancabermeja está en marcha y ayer cerca de 30.000 estudiantes del sector oficial, de los 40.000 que conforman la comunidad educativa, regresaron a las aulas en medio de varios temas que agitaban el ambiente.

Por un lado, estaban las declaraciones entregadas por representantes de los sindicatos de educadores, quienes señalan que las garantías para empezar las actividades no están dadas, haciendo énfasis en el personal encargado del aseo y la vigilancia de los 21 colegios públicos del Puerto que aún no han sido contratados.

Asimismo, desde la semana pasada se especuló con la salida del secretario de la cartera de Educación, Álvaro López Zabala, sin que hubiese un panorama claro en ese aspecto. Dudas que, sin embargo, fueron despejadas en horas de la tarde con la oficialización del nuevo nombramiento.

“Hay incertidumbre”

Según explicó el docente Luis Rodríguez, miembro del Sindicato de Educadores de Santander (SES), aún hay dudas sobre temas prioritarios, como el transporte escolar, la alimentación y la contratación de personal de servidos en los colegios.

“... Hay cierta incertidumbre y preocupación desde la comunidad educativa porque no está claro la contratación de las personas que se encargarán de las tareas de aseo y vigilancia, específicamente.

Lo que sabemos es que no ha habido contrato. Se habla de una licitación, pero todos sabemos que el proceso tiene sus tiempos y sus etapas determinadas para poder llegar a la contratación. No hay transporte y el contrato de alimentación aún no funciona tampoco. Hay instituciones que necesitan adecuación, entonces hay muchas cosas por las cuales no podemos decir que el año empieza bien, sino con muchas irregularidades”, dijo el sindicalista.

“Sí hay garantías”

Sobre algunos de estos temas, ayer la Alcaldía de Barrancabermeja se pronunció y explicó que sí hay garantías e invitó a los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos para que en el menor tiempo posible cumplan con este trámite, pues con esto contribuyen a que se preste un óptimo servicio educativo.

“El Programa de Alimentación Escolar para los estudiantes de Barrancabermeja está garantizado hasta el próximo mes de mayo, mediante un contrato que se firmó en 2019”, señaló la Alcaldía.

Asimismo, se conoció que se trabaja en la licitación, de acuerdo a la normatividad vigente.

Acerca del transporte escolar el gobierno informó que adelanta un cuidadoso análisis en la prestación de este servicio al sector urbano y rural en términos de beneficiarios, tarifas, rutas y calidad, con el fin de distribuir el presupuesto entre los estudiantes que en verdad lo requieren.

“Hemos decidido hacer un diagnóstico real de cada uno de los alumnos, salón por salón en los colegios.