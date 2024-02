$!Anuncian acciones para afrontar mortandad de especies en el caño San Silvestre

Siguen apareciendo animales muertos

“En la mañana del viernes volvimos al caño San Silvestre, a los puntos donde encontramos los animales muertos la semana pasada y nos encontramos de nuevo animales muertos y vemos que ya no son los búfalos pequeños que están muriendo, sino también uno grande que hallamos en el recorrido, al igual que una babilla. Hacemos nuevamente el llamado a la CAS y a la secretaría demedio ambiente que venga de manera urgente para que tomen muestras de agua y sepamos que está ocurriendo en el sector”, expresó la líder de los pescadores.

“Ellos hablan de monitoreos, muestras de agua y van a vincular a la ciénaga Palotal, pero la verdad estamos esperando pero este proceso demora porque todo el mundo se esta acomodándose con lo del plan de gobierno, no hay funcionarios contratados y eso nos genera incertidumbre porque lo que nosotros necesitamos es que con urgencia se vengan a realizar el trabajo de campo; dijeron que la próxima semana venían a revisar los puntos donde murieron las especies pero sentimos que no hubo solución porque se murieron los animales y ellos dicen que van a investigar pero ya no hay restos, lo único que hay son las fotografías que tomamos los pescadores”, dijo.