Así amaneció Barrancabermeja en el inicio de la cuarentena total

Calles desocupadas, puestos de control fijos y móviles, abastecimiento a domicilio y medidas de restricción hacen parte de los 12 días por la vida en Barrancabermeja.

De acuerdo con el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, desde este miércoles “se reforzaron las medidas de control para y frenar la curva de contagio de Coronavirus en el Distrito Petrolero”.

Eljach Manrique informó que “la ciudad amaneció tranquila. La gente está acatando la medida y por eso les enviamos un mensaje de tranquilidad y agradecimiento. Lo primordial que se busca es salvar vidas”.

El Mandatario Distrital dijo que para el caso de los puntos de control, hay dos ubicados en los sectores de La Virgen y El Retén y hay otros móviles que se desplazarán a lo largo de toda la ciudad durante las 24 horas.

Además, se hará el lanzamiento del pelotón ‘AntiCovid’ que trabajará de la mano con la Policía, la Alcaldía Distrital y los Vigías para garantizar el cumplimiento de los 12 Días por la Vida.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, manifestó que “gracias a que tenemos el 98% de efectivos recuperados del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, contaremos con estos uniformados para la vigilancia y control en la cuarentena total”.

También, el Alcalde de Barrancabermeja expresó que “quien no necesite estar en la calle que permanezca en casa. Habrá sanciones para quienes infrinjan el toque de queda y quienes no porten el tapabocas”. El comparendo por no acatar las disposiciones se acerca al millón de pesos.

Así serán los 12 días por la vida

De acuerdo con el Decreto 179 del 8 de agosto de 2020, este es el paquete de medidas que regirá en Barrancabermeja.

1. Se ordena el toque de queda en todo el Distrito Petrolero desde las 12:00 a.m. del 12 de agosto hasta el lunes 24 de agosto a las 5:00 a.m.

2. Durante la vigencia de la medida no se permitirá que las personas salgan a abastecerse en tiendas de barrio, supermercados, almacenes, plazas, y otros que no estén contemplados dentro de las excepciones. Estas actividades solo serán permitidas por servicio a domicilio.

3. Se aplicará la ley seca para expendio y consumo de bebidas embriagantes entre el 10 y 24 de agosto en todo el Distrito.

4. Habrá cierre total de vías de acceso a la ciudad tanto en el casco urbano como rural y solamente se habilita la entrada de transporte terrestre por el sector La Virgen, en donde habrá un puesto de control las 24 horas.

5. Se permitirá la circulación de personas que requieran servicio bancario únicamente para pagar el Impuesto sobre la renta.

6. Se permitirá realizar actividad física todos los días para las personas entre 18 y 69 años entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. Para el caso de los niños de 2 a 5 años se podrá salir media hora entre las 3:00 p.m. a 5:00 p.m. pero sólo los días lunes, miércoles y viernes y acompañados de un adulto responsable. En este mismo horario podrán salir las personas entre 6 y 17 años pero por lapso de una hora. Los mayores de 70 años lo podrán hacer de lunes a viernes entre las 5;00 a.m. y las 7:00 p.m. pero sólo una hora. Para el caso de las mascotas también se podrán sacar a pasear con sólo una persona del núcleo familiar.

7. También, los restaurantes y establecimientos y locales gastronómicos deberán trabajar a puerta cerrada y podrán despachar a domicilio entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m. de lunes a domingo.

8. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería tendrá un horario de lunes a sábado de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

9. Lugares como casas de apuestas, giros y juegos de azar no tendrán atención presencial. Para el caso de barberías y salones de belleza el servicio será a domicilio.

10. Los cajeros automáticos sólo tendrán servicio hasta las 3:00 p.m. cada día.