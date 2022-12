Autoridades en Barrancabermeja insisten en cuidados para evitar contagios de covid 19

Diciembre es un mes en el que con ocasión de las celebraciones sociales y religiosas propias de la fecha, se generan aglomeraciones. Este es un escenario perfecto para que aumenten los contagios de este virus en el puerto petrolero.

“El incremento realmente está a partir de hace dos semanas, es decir, en los últimos 15 días. Desde que comenzó diciembre se aumentaron los casos positivos, que por fortuna la mayoría se encuentran en recuperación y en casa”, dijo Harold Durán, secretario de salud de Barrancabermeja.

Según datos actualizados, en el Distrito se reportan 106 casos activos: cuatro personas permanecen en UCI, cinco se recuperan en centros asistenciales y 97 en casa. Lo que preocupa es que los ciudadanos, además de “relajarse” con el cumplimento de las normas de bioseguridad, poco están acudiendo a practicarse la prueba de covid 19, cuando presentan síntomas.

“Esto obedece a que la población se ha relajado en cuanto a las medidas de autocuidado y bioseguridad. La gente ya no quiere lavarse las manos, no quieren usar tapabocas; no guardan distanciamiento, tienen síntomas gripales y como tal vez ya han recibido algún tipo de vacuna, entonces el covid no les da tan fuerte, y asumen esto como ‘una gripa más’, y resulta que ahí hay muchos casos que no están siendo diagnosticados. Entonces la cadena de contagios se amplía”, explicó Durán.

Además, el funcionario advierte que hay una corresponsabilidad de las EPS, que han “bajado la guardia” frente al virus, “han disminuido la cantidad de pruebas que han venido realizando”, como advirtió.

“Queremos recordar que en el Distrito el uso de tapabocas es obligatorio en todos los espacios cerrados. Debemos ser responsables socialmente con nosotros mismos porque estamos en riesgo de contraer algún tipo de enfermedad o peor si la tenemos de contagiar a alguien más, igualmente seguimos insistiendo en la importancia del lavado de manos y en el distanciamiento”, añadió el funcionario.

Cabe mencionar que en lo corrido de diciembre, se han reportado 93 nuevos contagios y el fallecimiento de dos adultos mayores, a causa del coronavirus.

No hay avance en la vacunación

El desescalamiento de medidas obligatorias para enfrentar el covid 19 ha traído consigo también que los barranqueños poco acudan a los puntos establecidos para la aplicación de la vacunación contra el virus, especialmente en las dosis de refuerzo.

Si bien el distrito completa un 73 % de cobertura de esquemas completos, es decir, de primera y segunda dosis, la aplicación de refuerzos no avanza.

“Estamos apenas en el 32.6 %, es decir, nos faltan todavía alrededor de 114 mil personas que lleguen y busquen sus dosis de refuerzos, sea la tercera o la cuarta dosis. Esto significa que, al no completar los porcentajes mínimos requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a dosis de refuerzo en vacunación, el uso de tapabocas es obligatorio en todos los espacios cerrados”, explicó Durán.

El funcionario recordó que el sábado 17 de diciembre se estará vacunando contra el covid 19 en distintos puntos de la ciudad.