El caso de Ercila Peña, mujer sexagenaria cabeza de hogar, es el de miles de barranqueños que han dejado hasta la última gota de sudor en la ciudad, pero nunca pudieran lograr el sueño de tener una casa propia.

Como ella misma lo advierte, las oportunidades de las que tanto hablaron en años anteriores nunca fueron para ella.

“No he tenido la oportunidad de salir favorecida en ningún proyecto de vivienda. En estos momentos llevo toda una vida pagando arriendo y a pesar de ser de aquí no he cumplido ese sueño.

En este momento tengo a cargo dos hijos, pero estoy cansada de pagar arriendo que no es nada fácil”, señala la mujer.

Precisamente esos argumentos fueron los que la llevaron a estar en primera fila esta semana en la reunión que se convirtió en la punta de lanza de la creación de la política pública de vivienda en Barrancabermeja.

Para ello, más de un centenar de delegados del sector privado compuesto por entidades financieras, de servicios públicos, cajas de compensación familiar, constructores, ferreterías, asociaciones de vivienda, e inmobiliarias, entre otros, participaron en la cita, la cual fue convocada por la Alcaldía Distrital a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja (Eduba).

Al respecto, el gerente de Eduba, Edwin García, dijo que es un paso importante para hacer de la vivienda propia una realidad para los barranqueños.

“En la jornada se dio inicio a la formulación del diagnóstico, partiendo de la identificación de las dificultades que presentan cada uno de los sectores que intervienen en el tema, con el fin de construir una apuesta conjunta que incluya de manera paralela el desarrollo urbano de la ciudad con entornos seguros, parques, iluminación y todo lo que conlleva una ciudad amigable para vivir en ella”, dijo el funcionario.

El Gerente de Eduba agregó que habrá prioridades, pero en últimas se busca no solo favorecer el tema cuantitativo, sino también el cualitativo en materia de vivienda en el Puerto Petrolero.

“Debemos pensar en mejorar las condiciones de habitabilidad en espacios de las viviendas como baños, ducha, cocinas y zonas de lavados de ropa”, indicó Edwin García.

Hay articulación

Participantes de las cajas de compensación familias también dejaron ver su posición y reconocieron que este ejercicio participativo tiene como objetivo generar un impacto positivo y de bienestar en la comunidad.

“Es de gran importancia este ejercicio que enlaza a las instituciones privadas, la comunidad y el sector público, ya que esto permitirá aumentar el número de beneficiarios que estarían asegurando una vivienda digna”, manifestó Hernán Barajas, profesional al servicio de Cafaba.