Barrancabermeja: 18 niños terminaron en clínicas tras “ser purgados” en un colegio

Los estudiantes afectados habían ingerido albendazol de 400 mg y al tiempo consumieron lácteos suministrados en la ración industrializada del Plan de Alimentación Escolar PAE.

El caos y la angustia se apoderaron de las afueras del Colegio José Antonio Galán de Barrancabermeja, luego de que padres de familia se enteraran que varios niños de la Institución presentaban quebrantos de salud, tras ingerir un purgante que les habían suministrado.

“Cogieron a los niños y les dieron una pastilla y eso provocó que los niños se enfermaran, no nos querían dejar ingresar a saber cómo estaban nuestros hijos y eso generó todo el caos acá en el colegio”, dijo Fernando Linares, padre de familia.

El secretario de salud Harold Durán informó que fueron trece los estudiantes de la Institución que debieron ser transportados en ambulancias hasta centros asistenciales, y que posteriormente cinco más también necesitaron atención médica.

“Teníamos un balance de trece niños con afectaciones gastrointestinales probablemente producto de efectos secundarios tras la ingesta de un desparasitario, por fortuna en la noche anterior todos fueron dados de alta, no pasaron la noche en los centros asistenciales, estuvieron estables, mejoraron sus síntomas con tratamiento; desde el CRUE tenemos el reporte a corte de 2:00 a.m. que llegaron otros cinco niños más con sus padres a diferentes centros de salud y quienes también fueron dados de alta”, explicó el funcionario.

Agregó, que a los niños se les suministró albendazol de 400 Mg, por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud que adelantaban una campaña de desparasitación. “El medicamento es un antihelmíntico, seguro, eficaz de la parasitosis intestinal y realmente de manera conjunta con el sector educación, tuvimos mesas de trabajo en las que concertamos que era una buena estrategia adelantar esta campaña en las instituciones educativas”, dijo.

La situación generó malestar entre los padres de familia quienes denunciaron que no se les suministró información y que tampoco se les pidió un consentimiento para suministrar el fármaco a los menores. “No entendemos por qué la institución no nos envió una circular a nosotros los padres informándonos que iban a realizar eso; nunca me informaron yo les mostré el cuaderno comunicador de mi hijo y ni si quiera una nota donde nos informen”, dijo una madre de familia.