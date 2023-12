Barrancabermeja es el municipio con más quemados con pólvora en Santander

Las festividades decembrinas, época de unión familiar y celebración, se han visto empañadas en Barrancabermeja, debido los casos de personas que han resultado lesionadas por manipulación de pólvora. Según los registros hasta el 23 de diciembre, Santander reportaba diez personas afectadas por el uso irresponsable de artefactos pirotécnicos, siendo Barrancabermeja el municipio con el mayor número de incidentes (4), seguido de Bucaramanga (3), Confines (1), Piedecuesta (1) y Lebrija (1).

Leer además: Video registró el múltiple accidente en Piedecuesta: furgón generó que siete vehículos se chocaran

El Secretario Distrital de Salud, Harold Durán, informó que los reportes de personas lesionadas por pólvora, están relacionados con eventos ocurridos durante la celebración del día de Las Velitas. ´

"Durante el fin de semana de Las Velitas, el 50 % de los casos totales en el departamento se concentraron aquí. Hasta el momento, no hemos recibido nuevos reportes. Oficialmente, hemos registrado cuatro casos en el Sistema de Vigilancia de Salud Pública: tres adultos, con edades entre 29 y 50 años, y un menor de 15 años, quien lamentablemente sufrió quemaduras en sus extremidades a causa de la manipulación de pólvora", explicó el funcionario.

Inicialmente, se había incluido el caso de una menor de tres años con quemaduras graves en rostro y cuello, pero tras el análisis del Instituto Nacional de Salud, INS, se descartó su inclusión en las cifras.

“Hicimos un llamado al INS para revisar sus protocolos, ya que no entendemos cómo una lesión causada por una mecha de tejo, hecha con fósforo blanco o pólvora, no puede considerarse un incidente de pólvora. Afortunadamente, la niña está recuperándose y esperamos su pronto regreso después de salir de la unidad de quemados y continuar su hospitalización”.

Desde el 1 de diciembre, en Barrancabermeja está en marcha un Plan de Contingencia en colaboración con las diferentes EPS e IPS del Distrito, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia. Este plan tiene como objetivo atender prontamente cualquier situación relacionada con la manipulación de pólvora en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Recomendaciones

Las celebraciones de Navidad y año Nuevo, son las fechas de mayor uso de pólvora y los días en que se reporta el mayor número de quemados, por tal motivo, el capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, recomienda a la ciudadanía extremar las medidas de prevención.

“Viene la alegría del 24 de diciembre y el 31 de diciembre, estas fechas son la de mayor uso de pólvora; la invitación es a que los niños no usen pólvora; y que si un adulto lo hace no lo haga en estado de alicoramiento; queremos que esta cifra no aumente por eso insistimos en decir que la pólvora no es un juego de niños”.

Leer además: 15 heridos dejó volcamiento de un bus de turismo entre Bucaramanga y El Playón

Así mismo, se recomienda no utilizar sus vehículos para el transporte de elementos pirotécnicos. Durante el mes de diciembre del año 2022, ocho personas resultaron lesionadas con pólvora en Barrancabermeja, de ellos, dos eran menores de edad.