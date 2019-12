Luego de un camino espinoso, de casi 10 años de batallas, Barrancabermeja tendrá Megaludoteca en el nororiente de la ciudad.

Fue en 2012 cuando se comenzó a insistir con la ejecución del proyecto, sin embargo, desde entonces fueron más las trabas que tuvo que los mismos avances, por lo cual la comunidad empezó a perder la confianza en aquel punto de encuentro, que no solo beneficiaría a la niñez del Puerto Petrolero, sino que le cambiaría la cara a la frontera entre los barrios La Esperanza, Nueva Esperanza, Ramaral y San Pedro Claver, en la comuna Cinco del Puerto Petrolero.

No obstante, esta semana los rostros de líderes, vecinos de la zona y en general de los porteños adquirieron aquel semblante que solo el optimismo puede traer, con el anuncio de que en 18 meses habrá Megaludoteca.

Fue el propio gobernador de Santander, Dídier Tavera Amado, quien puso el primer ladrillo del proyecto, que a pesar de que tuvo algunos cambios con respecto de aquel que se presentó en el pasado, cumple con las expectativas.

“Recibimos este anuncio con mucha alegría, porque uno sabe lo que representa una obra de estas para el sector, que va a tomar vida totalmente, esto va a cambiar y eso es lo primero que nos alegra”, le dijo a esta redacción Elizardo Badillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, donde se asienta la obra.

El líder comunal agregó que están ilusionados por “el beneficio que le va a representar a la comunidad, especialmente para los niños y jóvenes de Barrancabermeja, porque esto es de toda la ciudad”.

Los cambios

Si bien el Gobernador de Santander explicó las razones por las cuales hubo que hacer cambios a los diseños anteriores, los líderes esperan que haya una ‘socialización’ mucho más profunda sobre la obra.

“Lo que nos sorprendió fue que el diseño lo cambiaron completamente, no es el mismo que nos presentaron cuando inició el proyecto. No sabemos si para mejor o no, porque fue una presentación muy rápida y hay que esperar las ‘socializaciones’. Uno de los cambios que nos sorprendió es que en el proyecto anterior se habló de una cancha de fútbol dentro de la Megaludoteca, pero no está ahí. Yo les decía, que a cambio de esa cancha nos hicieran un puente elevado que una la Megaludoteca con la cancha de La Esperanza”, agregó Badillo.

Cabe señalar que el punto del municipio donde estará ubicado el Parque Interactivo es donde se ubica el antiguo Centro de Ferias de Barrancabermeja.

La ejecución de la obra tendrá un valor cercano a los $23.000 millones y se hará con recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías.