Barrancabermeja protestó ayer, pero el número de personas que le caminó al paro estuvo muy por debajo del que se concentró el 21 de noviembre.

De hecho, contrario a la manifestación del mes pasado, ayer el comercio abrió casi en su totalidad y muchos ciudadanos consultados a primeras horas de la mañana reconocieron que no tenían idea de que había paro.

Andrés Felipe Plata, mecánico de motos, quien tiene su taller en inmediaciones del Puente Elevado, fue uno de los comerciantes que no cerró las puertas de su negocio, y por el contrario, desde las 6.00 de la mañana esperaba a los primeros clientes.

“Solo espero que el paro no me afecte, porque llegó diciembre y uno necesita más platica y no puedo darme el lujo de cerrar el taller. Acá tapan la vía y todo eso, pero espero que Dios me traiga trabajo. Ya llegó un cliente y creo que no voy a tener problemas”, dijo el comerciante.

Como él, cerca del 95% del comercio del Puerto Petrolero abrió sus puertas, según indicaron las autoridades, y muy pocos pararon su actividad.

Sobre las manifestaciones, los puntos de concentración fueron el Puente Elevado y el sector As de Copas, en la carrera 28, sin embargo, la protesta transcurrió en completa normalidad y sin alteraciones del orden público, hasta las 4.00 de la tarde.

“La jornada es pacífica y estamos aquí para decirle al Gobierno que estamos en desacuerdo con sus políticas. El paro del 21 de noviembre fue bueno porque se llamó la atención. Hoy diseñamos un plan diferente para que la gente se una y sienta el paro.

Nos preocupa que la gente no quiera participar, todo hay que hacerlo con sacrifico y lo único que debemos evitar es el vandalismo y acá en Barrancabermeja debemos ser muy controlados. El Puerto Petrolero no puede ser la excepción de este paro”, explicó el líder cívico Ángel Rivera.