$!“Calentamiento del agua”, una de las causas de la muertes de peces, manatíes, babillas y búfalos en Barrancabermeja

En el caño San Silvestre se ha registrado mortandad de especies como peces, manatíes, babillas, entre otros.

Inconformidad de los pescadores

Frente a lo expuesto por el secretario de medio ambiente de Barrancabermeja, Yuli Velázquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Fedepesan, expresó que es irresponsable dar dichas declaraciones puesto que aún no se adelantan estudios de rigor para determinar por qué se están muriendo los animales en el caño San Silvestre.

“Dos semanas atrás, la CAS nos decía que los resultados de la muerte del manatí demoraban entre dos y tres meses porque es un estudio muy riguroso el que deben realizar, pero en menos de una semana sale el Secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja hablando de la autopsia que le hicieron al animal, pero nosotros no tenemos esa información, cuando desde hace un años hemos pedido información de los estudios que hacen cuando mueren los animales y no los han suministrado. No entendemos por qué sale a dar esas declaraciones frente a las afectaciones de los animales, realmente preocupa porque no han hecho muestras de agua, ni de lodo, que son las que realmente se necesitan para saber por qué se están muriendo los animales”, expresó la líder de los pescadores.

Por su parte, Juan Camilo Delgado, ingeniero ambiental de la Corporación regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, organización que acompaña a los pescadores, hizo un vehemente llamado a la autoridad ambiental para que emita un concepto de fondo que permita establecer las causas reales de la mortandad de animales y las acciones para proteger el ecosistema.

“Solicitamos que emitan un concepto de fondo realmente técnico bajo las responsabilidades que tiene la CAS. Desde hace tiempo hemos venido solicitando el control y seguimiento de los parámetros fisicoquímicos de caño Rosario Y San Silvestre, pero que no sean únicamente parámetros que se evalúen en campo, sino que se hagan análisis de laboratorio y que se revise la acumulación de metales pesados e hidrocarburos en peces y otros animales que han muerto, para saber qué está pasando”, dijo.

Durante este año en el caño San Silvestre han sido hallados dos manatíes muertos, además pescadores denunciaron una mortandad de otras especies como garzas, babillas, chavarríes, peces y búfalos. También se han hallado peces con algunos parásitos en sus ojos.