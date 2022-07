En el ferry, chalupas y camiones viajaron ayer, desde muy temprano, decenas de comunidades que viven a la orilla del río en Puerto Wilches, hasta el casco urbano, con el fin de levantar su voz de protesta. Habitantes denuncian que ya han pasado seis meses desde que empezaron a registrarse las primeras inundaciones en el área rural y no les han dado solución.

En la zona norte, en corregimientos como Sitio Nuevo, Bocas del Rosario, Vijagual, Guayabo, Badillo y Carpintero, familias aseguran que han tenido que convivir con sus casas, fincas y cultivos inundados, en medio de la desesperanza que les produce el ver cómo el agua “se les lleva todo”.

“Por acá no se asoma nadie, es una indolencia total, y como campesinos hemos tenido que sacar nuestro ganado, llevarlo a otra parte o venderlo porque acá, en medio del agua, no podemos tenerlo”, dijo Carlos Santos, habitante de Badillo.

El drama para las familias de las orillas del río lo agravó el rompimiento de las murallas en los sectores de Vuelta Perico (que ya fue reparado), Paturia y Sitio Nuevo. Estas últimas aún no terminan de ser intervenidas.

“Estamos cansados, este año no se ha producido nada. No tenemos ayuda y la zona está en pobreza total, queremos que avancen las obras. Una entidad tiene la maquinaria, pero hay semanas que no hay sacos y por ende no hay trabajos. Luego que no hay trabajadores, se para. Eso nos preocupa porque el río no da tregua”, contó el manifestante.

Ellos también reclamaron inversiones en la parte social, de salud y educación. Se calcula que 5.000 familias han resultado afectadas por las inundaciones y que al menos 4.000 hectáreas de cultivos de maíz, arroz, plátano y frijol se las ha llevado el río.

Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches, aseguró que pese a las dificultades, desde su gobierno se han hecho esfuerzos para apoyar a las comunidades que han sufrido las inundaciones y para adelantar las obras de mitigación en los diques rotos.

“En Vuelta Perico eran 40 metros, pero en Sitio Nuevo se está trabajando, pero es más complicado porque son 300 metros del brazo del río Magdalena y ahí pega toda la fuerza del río; es de una dimensión enorme ese rompimiento”, dijo el mandatario.

Agregó, que en el momento las obras están en curso y se espera que el Gobierno nacional mantenga el apoyo de maquinaria hasta que culminen.

“Solicité apoyo nacional para obras de mitigación, que es el primer paso. Después nos toca presentar al gobierno de obras que nos permitan solucionar el problema de raíz. Ahora nos centramos en la mitigación, tal cual ocurrió en el caso de Vuelta Perico”, dijo el alcalde.