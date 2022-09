Son múltiples y complejas las situaciones que motivaron que desde hace diez días, estudiantes del colegio Integrado Madre la Esperanza del municipio de Sabana de Torres (Santander) iniciaran un cese de actividades de manera indefinida. Entre las situaciones que han motivado la protesta, a la que ya se unieron padres de familia, está el pésimo estado de la infraestructura educativa, la falta de docentes y denuncias de presunto acoso sexual en contra del rector.

Juliana Luna, personera del colegio, asegura que a la fecha no se ha dado la asignación de catorce docentes por parte de la Secretaría de Educación Departamental, lo que viene afectando seriamente el desarrollo de las actividades escolares, “nos hacen falta en total 14 docentes, contados las sedes y esto es algo que nos ha venido afectando porque muchos estudiantes no pueden recibir sus clases a raíz de ello, a veces hasta los envían temprano a casa porque no hay docentes”, dijo la líder estudiantil.

Ante esta situación, que ya fue expuesta en la Asamblea Departamental, la Secretaria de Educación informó que durante el mes de octubre llegarán los docentes faltantes.

Pero este no es el único inconformismo que tienen los estudiantes, pues en el pliego de peticiones que ya radicaron ante la dependencia, exigen que por fin haya mejoras en la infraestructura educativa, “el colegio hace más de diez años no se le hace una verdadera inversión, los baños están horribles, no hay lavamanos, los que hay no sirven. Los salones están agrietados y hemos tenido situaciones en que los ventiladores se han caído, el piso se ha levantado; todas las sedes están mal en infraestructura, ya es hora que se acuerden de esta institución”, dijo Coraima Quiñónez, representante estudiantil.

Exigen la salida del rector

La salida del rector de la institución educativa es un punto innegociable para el grupo de estudiantes y padres de familia que están en cese de actividades. Las quejas en contra del funcionario, van desde denuncias de presunto acoso sexual hasta presuntos malos manejos en los recursos.

“Hay presuntos malos manejos de recursos. El rector no ha invertido en esta institución, nosotros mirando las cuentas desde 2020 al 2022 al colegio solamente en ingresos por parte del gobierno llegaron más de 800 millones de pesos y usted mira las sedes y parece colegio abandonado; a esto se suman presuntos casos de abusos sexuales en contra de madres de familia, pero también de estudiantes. Hay una denuncia formal y llevamos en proceso cuatro más que van a interponer la denuncia formal”, dijo un estudiante.

Frente a este punto, la Secretaría de Educación de Santander ha dicho que ya busca la forma de reubicar al rector. “El paro no cesa porque el rector no se ha ido”, expresaron los manifestantes.

Las peticiones establecidas por los estudiantes para poder dar fin al paro, consisten en el retiro del rector y “la apertura de una investigación por la presunta comisión de algunos delitos”; la inversión en la infraestructura educativa, la asignación de docentes y la creación de una veeduría ciudadana para controlar y vigilar los recursos que recibe el plantel.

En el colegio Integrado Madre la Esperanza de Sabana de Torres reciben clases más de 4.500 estudiantes.

Rector responde

Ramiro Correa Ortiz, quien ha sido rector de la institución por más de 17 años, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado por la justicia frente a alguna denuncia por los malos manejos de recursos, ni por acoso sexual.

“Las denuncias de malos manejos es de todos los años y finalmente quien define si hay o no malos manejos, son los entes de control y nosotros estamos auditados por la Contraloría General de la Nación y también nos hace auditoría contabilidad del departamento. (...) En la institución sí se han hecho inversiones, debimos hacerlo para retornar a la presencialidad, lo que pasa es que personas inescrupulosas dañaron lo que habíamos hecho para hacer ver que no había inversión”, dijo el rector.

Y agregó que, si los manifestantes tienen algún reparo deben poner las denuncias ante los entes competentes, “juegan con la integridad y la seguridad mía, estoy presto a responder a las autoridades competentes; si tienen que denunciar, que denuncien, muestren pruebas y yo le responderé a la justicia”, dijo.

Y puntualizó que ya dio a conocer a la Secretaria de Educación departamental su disposición para ser reubicado en otro plantel.