$!Colegios de Barrancabermeja adeudan $1.600 millones por concepto de energía eléctrica

Por su parte, Maribel Benítez, secretaria de educación dijo que tras los acercamientos con la ESSA se ha logrado establecer que no se va a suspender la energía en los colegios y que el próximo miércoles sostendrán una reunión con los directivos de la empresa prestadora del servicio para avanzar en los acuerdos de pago.

“Heredamos una deuda de servicio de energía de más de $1.500 millones correspondientes a los últimos cinco meses del año pasado. Hemos visto la necesidad de sentarnos con la ESSA para generar un acuerdo de pago, que no nos vayan a cortar el servicio, esto mientras avanzamos en nuestra propuesta de lograr que los colegios tengan paneles solares. Ya estamos trabajando en eso son el Fenoge”, dijo el mandatario.

“Lo que nos dice el gobierno anterior es que no alcanzó la plata para hacer este pago. Con la Electrificadora hicimos el contacto, ellos no nos van a suspender la energía; ya les contamos a ellos que somos un nuevo gobierno que está en toda la disposición de pagar y justamente el próximo miércoles a las 10:00 am nos reuniremos para mirar un acuerdo de pago; la idea es que se pueda cancelar esa deuda antigua y podamos nivelar los gastos por este concepto a este año”, explicó la funcionaria.

Con PAE y sin transporte escolar

Desde el primer día de clases los estudiantes barranqueños pudieron acceder al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual, mientras se hace el proceso de adaptación de los estudiantes, se entregará bajo la modalidad de ración industrializada (RI).

Una vez culmine el proceso de matrículas y se cuente con el total de los estudiantes vinculados se suministrará la ración preparada en sitio, en los 33 restaurantes escolares habilitados en el Distrito.

“El PAE inició desde el primer día calendario. Por ahora tendremos RI, eso significa que como los primeros días apenas estamos en acogimiento de los niños, los colegios no van a estar al 100 %, la idea es que no se desperdicie el alimento. Por ahora en recursos tenemos garantizados los primeros 56 días”, expresó la funcionaria.

Por otro lado, la Secretaria explicó que a la fecha no culmina la etapa contractual para poder dar inicio al programa de transporte escolar.

“El transporte escolar avanza en el proceso precontractual y para ello una vez finalice el proceso de matrículas, con el apoyo de los rectores, se caracterizará la población estudiantil que requiere del servicio. Aunque la idea es no dejar por fuera a ningún niño, se dará prioridad a quienes viven en el área rural y sectores de difícil acceso; estudiantes que residen a más de 2 kilómetros del establecimiento educativo”, dijo.

La funcionaria explicó que aún no se cumple la meta de matrículas por lo que invitó a los padres de familia a que se acerquen a la institución más cercana a realizar el proceso, que estará habilitado durante todo el mes de enero.