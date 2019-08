Los Guardianes de los Espejos de Agua de Barrancabermeja denunciaron la “grave contaminación ambiental” que estaría causando la empresa Aguas de Barrancabermeja con el vertimiento de lodos en la ciénaga San Silvestre, fuente abastecedora del acueducto.

Luis Alberto González López, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas, punto donde supuestamente la empresa de acueducto vierte los lodos que se generan en los procesos de potabilización del agua, aseguró que el grupo de pescadores con el que realiza monitoreos constantes en la ciénaga detectó los vertimientos, que están contaminando la ciénaga y generando altos niveles de sedimentación.

“El lodo genera altos niveles de sedimentación, los cuales afectan al ecosistema, se producen mortandades de peces, taponamiento del manto vegetal del acuífero. El sitio donde se vierten los lodos era al que llegaban a alimentarse y aparearse los manatíes”, manifestó el presidente de la JAC de Las Parrillas.

González López denunció que “Aguas de Barrancabermeja lleva 44 años vertiendo estos lodos a la ciénaga. El agua que la empresa capta en la bocatoma la devuelve a la fuente hídrica”.

“Para volver potable el agua, la empresa de acueducto tiene que hacerle un tratamiento especial, utilizando químicos como el cloro, la cal, entre otros, para separar el agua sucia de la potable. El lodo que resulta del proceso de potabilización es vertido en la ciénaga San Silvestre, y estos contienen químicos”, explicó.

El ambientalista indicó que semanalmente en las descargas son vertidos 4.5 toneladas de lodos a la ciénaga.

Dijo que Aguas de Barrancabermeja asegura que hace solo dos descargas a la semana, sin embargo, afirmó que lo que han advertido los Guardianes de los Espejos del Agua de Barrancabermeja es que lo hace dos y tres veces al día.

“El pasado viernes estuvimos en una reunión con la empresa Calidad Hídrica, que está realizando un estudio a la ciénaga San Silvestre con el fin de determinar los agentes contaminantes. Desde 2008 estamos haciendo un seguimiento al caso. La denuncia la hemos radicado ante la Procuraduría, la Contraloría, Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja, la CAS, la Umata, Gobernación de Santander, para que se apersonen del caso, pero hasta el momento no ha habido intervención, cosa que nos preocupa, porque se trata del agua que tomamos los barranqueños. Incluso, a raíz de estas denuncias he recibido amenazas, las cuales he advertido a la Fiscalía”, manifestó González López.

Aguas se pronuncia

El jefe de la unidad de proyectos especializados de la empresa Aguas de Barrancabermeja, Gustavo Calderón, aseguró que el Municipio pagó unos estudios relacionados con la ciénaga San Silvestre, y el viernes 9 de agosto la empresa contratada para elaborarlos realizó una socialización de los mismos a los ambientalistas.

“Sí, nosotros estamos contaminando. Los ambientalistas aseguran que hay presencia de mercurio, y resulta que el estudio señala que no existen trazas de mercurio en la ciénaga San Silvestre. La ciénaga sí está contaminada con muchas otras cosas, pero no con mercurio”, señaló el ingeniero de Aguas de Barrancabermeja.

Calderón reclamó porque “el ‘caballito de batalla’ de los ambientalistas es decir que el agua en Barrancabermeja está saliendo con mercurio. Se muere un perro, entonces dicen que fue por el mercurio que existe en el agua, pero un perro no solo toma agua del acueducto, también toma en la calle, de cualquier pozo, o charco, pero también tienen problemas nutricionales, que pueden convertirse en factores que estén realmente causando las deformaciones”.

“Cabe resaltar que estamos en año electoral, y este tipo de afirmaciones y acusaciones se hacen más frecuentes. Hay momento en los que se producen daños en las redes y el agua sale amarga, pero no con cianuro ni mercurio como están afirmando. Todo el mundo contamina la ciénaga San Silvestre, en cuyo alrededor se han construido viviendas, sitios de pastoreo. El E. Coli lo producen los animales, las aguas residuales que son vertidas por las viviendas que se han construido en el sector, también por las invasiones”, manifestó con vehemencia el funcionario del acueducto.

Calderón afirmó que como usuaria de la ciénaga a la empresa Aguas de Barrancabermeja también le preocupa que se esté contaminando la fuente, “porque a medida que la fuente esté más contaminada, a la empresa le toca usar más insumos químicos para potabilizar el agua”.