$!Denuncian robos a deportistas en los alrededores del estadio Daniel Villa, en Barrancabermeja

Desde el pasado martes 9 de enero se dio la reapertura de la pista atlética del estadio Daniel Villa Zapata, en Barrancabermeja, para que la comunidad disfrute de un espacio para la práctica del deporte y el sano esparcimiento. Sin embargo, con la llegada masiva de deportistas también aparecieron los amigos de lo ajeno.

En el primer día de reapertura de este espacio, habitantes denunciaron el hurto de una motocicleta y la falta de garantías de seguridad en la zona.

“El muchacho llegó, parqueó la moto en la parte de afuera del estadio e ingresó al estadio a hacer ejercicio. Pasada una hora, al salir la moto ya no estaba. Aprovecharon que el estaba haciendo actividad física para forzar el seguro y robarse la moto. La verdad es que ni acá se puede venir porque estamos a merced de la delincuencia, en barranca hay una ola de hurtos que no la para nadie; no tiene ningún sentido que habiliten este espacio si los ladrones son quienes van a hacer de las suyas”, denunció un ciudadano.