La Asociación de Expendedores de Carne en Barrancabermeja, Asocarba, anunció que desde hoy se suspende la venta de carne de res en el ‘Puerto Petrolero’, debido al inicio de un cese de actividades por parte de este gremio. Una de las razones principales tiene que ver con los cobros de impuestos y cuota de sacrificio por parte de la planta de beneficio animal Frigomag.

“Hemos decidido hacer un cese de actividades hasta tanto la planta de beneficio no nos otorgue un descuento que le hemos venido pidiendo desde comienzo de año”, dijo Fabián Parra, presidente de Asocarba.

Según el líder de los vendedores de carne, a quienes desarrollan esta actividad en Barrancabermeja se les viene cobrando de manera irregular la Cuota de Fomento Ganadero establecida por la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, la cual es “equivalente al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio”, y que debe ser cobrada a “toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que produzca carne”, según lo establece la norma.

“Nos venían cobrando desde hace doce años un impuesto que no lo debemos pagar como expendedores de carne, lo debe pagar el productor o el ganadero, nosotros como expendedores no somos productores y por ende no debemos pagar el impuesto al fomento ganadero”, explicó Parra.

A eso se suma el costo por sacrificio, “estábamos pagando una guía de sacrificio incluyendo el transporte de $235.000, una de las más caras del país, lo que incide en la utilidad que tenemos como expendedores”, dijo.

Por ende, el gremio, hizo un llamado para que se generen los diálogos para poder encontrar puntos que permitan dirimir el conflicto, “le hago el llamado a los entes gubernamentales, al alcalde para que tomen cartas en el asunto y miremos cómo se puede dar desde la administración algún apoyo o subsidio para el proceso de nosotros como expendedores de carne al momento de pagar la guía de sacrificio”.

Frigomag responde

Aldemar Alvernia, encargado del Frigorífico del Magdalena Medio, Frigomag, indicó que pese a los acercamientos que hicieron con el gremio expendedor fue imposible lograr acuerdos, “ellos nos estaban pidiendo un descuento primero de $10 mil, nosotros accedimos a $9 mil que creemos es una cifra favorable para ambos; pero no accedieron y ya luego dijeron que era de $16 mil y le hablamos la imposibilidad de la empresa de más descuentos; nosotros no nos quedamos con los impuestos, somos recaudadores y ese monto luego lo trasladamos a la Gobernación y Fedegán”, afirmó.

Explicó que el monto por fomento ganadero se les cobra porque “a la planta no llegan los animales directamente desde las fincas, llegan por un intermediario, que inclusive, en algunos casos son los mismos expendedores”, dijo.

Alvernia, agregó que ante el anuncio de cese de actividades indefinido, ya solicitó al Ministerio de Trabajo la autorización para suspender las labores que desarrollan cerca de cuarenta trabajadores directos de la Planta de Beneficio Animal.

“Por este cese, ya les dijimos a los empleados que no podemos seguir trabajando y le pedimos a la Oficina de Trabajo que nos autorice el cese de actividades para que ellos no trabajen más”, explicó el encargado del frigorífico.