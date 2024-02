$!Dos personas fueron secuestradas en Cantagallo: una de ellas apareció muerta

“Fue trasladado a la morgue de San Pablo, presenta varios impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Según información aportada por la comunidad del sector, el occiso fue hallado a las 11:00 horas, en la vereda El Diamante corregimiento La Victoria, quien había sido retenido por integrantes del grupo armado ilegal “AGC” en la vereda Las Lejanías. La comunidad traslada el cuerpo sin vida, 15 vainillas calibre 9 MM y 1 ojiva a la morgue del cementerio central del municipio de San Pablo”, reportó la Policía del Magdalena Medio.

De la mujer, aún se desconoce su paradero. Un video que fue compartido en la red social X, muestra cómo, en medio del desespero, su hijo suplica por su liberación. “Señores Autodefensas este video lo hago para que me puedan devolver a mi mama con vida, que le respeten su vida, no tengo padre, me la pueden regresar (...) no me quiero quedar huérfano, por favor se los pido de corazón”, suplica el menor de edad.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha hecho un fuerte llamado para que el grupo responsable del hecho para que respete la vida de la femenina y le permita el retorno a su hogar. “Rechazamos el presunto secuestro de dos personas en la vereda La Esperanza, Cantagallo, Bolívar, por parte de un grupo armado ilegal.

Exigimos su liberación inmediata y reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales a respetar los DDHH y a tener muestras genuinas de paz”, expresó en su cuenta X, la Defensoría del Pueblo.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo que la mujer es una líder social que había salido de las filas de las extintas FARC, “es una desertora de uno de esos grupos ilegales que dedicó su vida en la actualidad a la lucha de las causas sociales y decidió reinsertarse y vivir con su familia”, indicó.

Acciones de las autoridades

Frente a esta situación, el Brigadier General Oscar Eduardo Vera, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, dijo que, tras la realización de un consejo de seguridad en el municipio de Cantagallo, se ordenó el desplazamiento de tropas sobre la zona en donde ocurrieron los hechos.

“Hemos hecho un sobrevuelo sobre el sector, para lograr la ubicación de este grupo ilegal que al parecer estaba afectando la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de este sector rural. Al día de hoy continuamos adelantando acciones operativas con el propósito de dar con el paradero de este grupo”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Bolívar Yamil Arana hizo un enérgico llamado para pedir la presencia del gobierno nacional a la zona sur del departamento en donde los grupos armados ilegales libran una guerra por el control territorial y las economías ilícitas.

“Estamos haciendo un llamado desesperado al Gobierno Nacional, no solo necesitamos la presencia de la fuerza pública al sur de nuestro departamento, sino más bien acciones dirigidas hacia los grupos armados que están operando allí.

Existe una lucha sin precedentes entre estructuras FARC y ELN contra el Clan del Golfo por controlar esa región y están quedando en medio del fuego cruzado, víctimas inocentes”, dijo el Gobernador.

Paralelo a este hecho en Cantagallo, también se han denunciado intensos combates en la Serranía de San Lucas, lo que han obligado a aproximadamente 100 personas a buscar refugio en el municipio Arenal del Sur y Santa Rosa.