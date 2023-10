“Siempre que pasa algo en la vía de Barrancabermeja, los más perjudicados somos nosotros”, dijo Jesús Gregorio Ardila, luego de salir de una de las empresas de transporte intermunicipal de Barrancabermeja en donde compró un tiquete con destino a Bucaramanga.

Usualmente, el hombre, quien se desplaza desde Barrancabermeja hasta la capital de Santander a cumplir citas médicas especializadas, lograba comprar su pasaje en $25 mil, pero ahora debió pagar más, por el cierre que se mantiene en la vía a la altura del kilómetro $42 mil, lo que obliga a que los conductores deban tomar una vía alterna.

Además: Algunas personas se niegan abandonar zona de riesgo de derrumbe en vía a Barrancabermeja

“Yo tengo que viajar porque tengo una cita médica; la verdad no sabía que el pasaje había subido. Normalmente uno compra el pasaje en $25 pero hoy ya me tocó pagar $7 mil más y eso nos afecta es el bolsillo. Siempre el más perjudicado es el bolsillo del más pobre, que viaja es por necesidad y no es nuevo siempre es el tema de la vía, que hagan algo definitivo y que no sean paños de agua tibia”, expresó.

Pero el cierre no ocasionó solo el aumento del pasaje hasta en un 28%,sino que también, incrementó el tiempo de recorrido, “se aumenta en tres horas más o menos, es más tiempo de lo normal porque nos toca tomar vía al Playón, San Alberto, La Gómez, Dagotá, Barrancabermeja; como conductores gastamos más combustible y pagamos un peaje de mas, el que corresponde a Sabana que cuesta $14 mil”, expresó Gustavo rojas, conductor de la empresa Copetran.

Además: Así quedó el precio del pasaje a Barrancabermeja tras cierre de la vía

Así mismo, conductores y ‘maleteros’ aseguran que el flujo de pasajeros se vio disminuido en la mañana de este lunes dejando un panorama de soledad en el sector donde operan las empresas de transporte intermunicipal.

“Para ser lunes, que siempre hay movimiento hay poca gente, porque ya la gente sabe que el pasaje aumentó y fuera de eso lo largo que es ahora el viaje; entonces realmente quienes viajan son las personas que lo hacen por necesidad, de una cita, de trabajo. Hoy ha sido un día pesado, no hay pasajeros, no hay casi buses y a nosotros también nos afecta porque si hay poco pasajero pues no hacemos lo de comer, porque uno vive del rebusque”, dijo Jorge Eliécer Torres, maletero.

Tras la emergencia, en Barrancabermeja, solo están despachando buses con salidas cada hora, las empresas Copetran, en donde el costo del pasaje es de $32 mil y Cootrasmagdalena quien ofrece tiquetes en $30mil.

Otras empresas como Cotaxi, Coopmotilones y Lusitania suspendieron sus despachos hacia la capital del departamento, “hay muy poco pasajero y la vuelta es muy larga, son cinco horas y eso no da, preferimos no despachar mientras se arregla la vía. Antes despachábamos tres rutas diarias pero y a las suspendimos; solo hay dos empresas que están prestando el servicio”, dijo Abelardo Camaño, trabajador de Lusitania.

Además: Topocoro, el otro ‘damnificado’ tras derrumbe en vía a Barrancabermeja

Los usuarios del transporte intermunicipal esperan que la vía sea habilitada de manera rápida, para que así, sus bolsillos no sigan siendo ‘golpeados’.

Anuncian alzas en Sabana de Torres

En Sabana de Torres los usuarios viven una situación similar; ya que ante el cierre de la vía, en la mañana de este lunes las empresas que prestan el servicio de transporte hasta Bucaramanga, anunciaron alzas en el costo del pasaje. Los viajeros que se desplazaban desde Sabana de Torres hasta la ciudad bonita, antes pagaban $27 mil pesos y ahora deben pagar $32.000.

A más de 24 horas de la emergencia en la vía, la Agencia Nacional deInfraestructura (ANI) no ha anunciado una fecha de reapertura del corredor val, por lo cual, los viajeros tienen que alistar presupuesto y tiempo extra para poder hacer su recorrido hasta la ‘Ciudad Bonita’.