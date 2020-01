El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique, cerró ayer definitivamente las puertas del municipio a las basuras de cualquier otra localidad del Departamento o incluso el país.

El mandatario dejó clara una vez más su posición frente a este particular, al advertir que primero se deben solucionar los problemas con las basuras del Puerto Petrolero para luego pensar en la de otros.

Este planteamiento lo expuso ayer Alfonso Eljach, quien hizo énfasis en que la ciudad debe pensar en su desarrollo y el tema de residuos sólidos no puede ser ajeno a estos propósitos.

Cabe recordar que este anuncio llega precisamente cuando la capital del Departamento atraviesa una oscura situación en el tema de disposición de basuras, ya que solo hasta el próximo 13 de febrero podría operar El Carrasco, aunque la primer opción que contempla Bucaramanga para llevar sus basuras y la de otros 16 municipios es Cúcuta.

“... Lo que podemos decir es que si no hemos podido resolver el tema de nuestras basuras, no vamos a recibir las de otros municipios. Esa es nuestra posición frente a eso y la ratifico. Continuaremos las acciones legales frente al tema de Rediba y no estamos de acuerdo ni vamos a permitir la llegada de otras basuras a la ciudad.

En lo que tenemos hasta el día de hoy, las alternativas no cumplen con estas posibilidades. De hecho, están en proceso judicial y otra sin licencia. No podemos hacer nada distinto a estudiar nuevas alternativas y a no permitir que las que están hoy se salgan con la suya y permitan que basuras de otras partes lleguen, cuando aún tenemos problemas con las de nosotros mismos”, dijo el Alcalde de Barrancabermeja ayer en la Sala de Juntas de las Alcaldía.

Sobre el relleno regional

Como se recordará, la construcción en Barrancabermeja de lo que sería un relleno sanitario regional, que se denominó Anchicayá, está suspendida.

De hecho, el Municipio pidió en noviembre que no se levante la medida cautelar para la construcción y operación de este relleno, como se lo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la empresa dueña del terreno (Ver recuadro).