En el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, se presenta una delicada situación con el tema de salud. Resulta que debido a los más de 18 salarios que se les adeuda al personal del centro de salud local, varios de los empleados han decidido renunciar, por lo que a la comunidad prácticamente no se le está brindando el servicio de salud.

Según los habitantes, la situación actual es una consecuencia de no haber realizado las acciones legales a tiempo, porque al parecer, a la ESE Centro de Salud con Camas de Cantagallo siempre que se le hacía evaluación terminaba con problemas de insolvencia.

“No se realizaron con tiempo las acciones legales que permitieran evitar la crisis que está pasando hoy en día. La Alcaldesa debía coordinar que se hiciera el plan de saneamiento fiscal, el cual permitía al municipio invertir recursos propios para el saneamiento, pero lastimosamente nunca se hizo”, manifestó Saúl Argumedo, veedor ciudadano de Cantagallo y uno de los afectados ante esta situación.

Argumedo también aseguró que al centro asistencial han llegado pacientes con infartos, enfermedades y heridas, los cuáles no han podido ser atendidos, por lo que la comunidad pide a gritos una pronta solución.

El pago no es el único problema

Por su parte, Javier Amador, empleado de la ESE, informó que lo que motivó a realizar el cese de actividades fue algo más allá de las cifras que se les adeudan, ya que el estado en el que se encuentra el centro de salud es “deplorable”.

“Los 3 médicos renunciaron y desde entonces la empresa no ha hecho nada. Hay solo uno haciendo la atención de urgencias, tiene que atender a un municipio que tiene aproximadamente 10 mil habitantes, es algo inaudito. No tenemos equipos biomédicos, tampoco monitor para embarazadas. Debido a la agudización del problema han llegado pacientes que mueren. No hay medicamentos ni cómo hacerles un análisis clínico exacto. En los últimos 4 días han venido pacientes que prácticamente llegan a morir al centro”, manifestó.

Herlides Arango, alcaldesa del municipio, denunció públicamente que unas personas “echaron candado y cadena a la puerta del recinto donde se encontraba”, pero los habitantes niegan el acto, este medio intentó comunicarse con ella, pero no recibió respuesta alguna.