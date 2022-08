Emprendieron con mucho sabor en Barrancabermeja

Dailin Vásquez es una periodista de 23 años de Barrancabermeja, quien tras quedar sin empleo durante la pandemia, encontró en la preparación de chicharrones de cerdo una alternativa para salir adelante.

Vásquez dijo que “me quedé sin trabajo y a raíz de la necesidad iniciamos desde la cocina de la casa. En una estufa de cuatro vagones hacíamos los chicharrones, la yuca y los almacenábamos en un pequeño calentador para distribuirlos luego”.

Lea también: El barranqueño con una ‘flauta de oro’ en la boca y un repertorio de más de mil canciones

La joven dijo que “mientras mi mamá y yo fritábamos los chicharrones, cocinábamos la yuca y preparábamos el guacamole, mi tía era la encargada de entregar los domicilios de los pedidos que nos hacían a través de redes sociales”.

Dailin afirmó que decidió que su plato estrella fuera el chicharrón porque “siempre me ha apasionado la cocina. Nunca habíamos tenido un restaurante y nunca nos imaginamos tenerlo. Aprendimos a preparar es te producto con una receta de Medellín, hicimos varias pruebas hasta que obtuvimos un buen producto”.

Una de las anécdotas que más recuerda la emprendedora ocurrió cuando “estábamos en aislamiento por pandemia. Había muchos controles policiales y muchas veces tuvimos que evadirlos para hacer las entregas. Sin embargo, el barranqueño siempre trata de ayudar al otro y por eso en otras ocasiones nos dejaban pasar”.

Le puede interesar: Hospital del Magdalena Medio en Barrancabermeja recibió equipos biomédicos

Este negocio de La Chicharronada Exprés ya lleva cerca de dos años y cuenta con su propio local en el barrio Pueblo Nuevo. Su propietaria sueña con que su producto se convierta en una franquicia y que su plato icónico, el ‘Pincharrón’ sea conocido en todo el país.

En otro punto de la ciudad, en el sector de La Rampla, se encuentra un particular personaje al que apodan ‘El Propio’, se trata de Vicente Martínez, quien lleva 45 de sus 57 años de vida preparando jugos, malteadas y bebidas para hacerle frente al calor de Barrancabermeja.

Martínez recordó que “a mis 12 años yo le llevaba el almuerzo a un vecino que era propietario del local. La condición era que me devolviera enseguida para la casa pero el ambiente me llamó tanto la atención que me quedaba y a las 6:00 p.m. me devolvía con él”.

‘El Propio’ expresó que “de tanto quedarme, el señor terminó contratándome. Después de un tiempo me fui y me puse a hacer otras cosas pero el destino siempre terminaba trayéndome de vuelta a la fresquería”.

Vicente logró que su vecino le arrendara y le pagara diariamente el alquiler del local hasta que en 1992 pudo reunir el dinero suficiente para convertirse en el nuevo propietario de lo que hoy es su fuente de vida.

Su bebida estrella es el Milo, al que lo mezcla con leche entera líquida, hielo, banano y leche en polvo. Sus clientes también le piden la ‘Dinamita’, una bebida afrodisiaca con la que, según Vicente, “se pueden hacer trillizos”.

Estos y otros emprendedores recibieron la especial visita, la primera semana de agosto, del influencer culinario ‘Tulio Recomienda’, quien fue llevado por la Alcaldía Distrital y dio a conocer a Colombia y al mundo estos exquisitos sabores de la comida barranqueña.

Tulio destacó que “siento que Barrancabermeja tiene mucho para mostrar gastronómicamente. Para mi es una aventura venir a descubrir sus sabores y aplaudir la cocina tan natural y platos de los que hay que sentirse orgullosos”.

En tal sentido, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, indicó que “estamos poniendo a la ciudad en la mira de todo el mundo con cosas positivas. Lo que hemos hecho con la Cámara de Comercio es potenciar el empleo y toda la cadena de valor del turismo”.

Eljach Manrique resaltó que “tener la visita de personas como Tulio es mostrarle al mundo la riqueza que tenemos y que miles de personas quieran venir a visitar a Barrancabermeja”.